إبراهيم فايق يوجه رسالة شكر لوزير الشباب والرياضة القطري

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة شكر وتقدير لوزير الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك: "شرفت بمقابلة سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة القطري وسط أجواء من المحبة والتقدير.. والحقيقة أسعدني كلامه الطيب وإشادته بتغطية MBC MASR لبطولة كأس العرب واعتبرها شهادة كبيرة اعتز بيها كثيرا مع فريق العمل".

ويستضيف ستاد خليفة الدولي مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بين منتخب المغرب ضد منافسه الإمارات.

وتقام مباراة المغرب ضد الإمارات في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي الرياضية 1.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.