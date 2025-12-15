قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح عينيه ولكن فاقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.. خاص
وفاة 8 بينهم أسرة كاملة| تفاصيل وصور ضحايا حادثين مأساويين في الشرقية والجيزة.. والجاني “الغاز”
التحقيق مع حلمي عبد الباقي وكيل نقابة الموسيقيين.. اليوم
مباحثات موسعة بين وزيرة التخطيط ونظيرتها الألبانية خلال لقاء مشترك
مفاجأة.. نجل ممدوح عباس أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة بـ الزمالك
وزير الأوقاف اليمني في ندوة الإفتاء: فتاوى العنف والتكفير غذت الصراع وشرعنت الخراب
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رياضة

إبراهيم فايق يوجه رسالة شكر لوزير الشباب والرياضة القطري

إبراهيم فايق ووزير الشباب والرياضة القطري
إبراهيم فايق ووزير الشباب والرياضة القطري

وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة شكر وتقدير لوزير الشباب والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك: "شرفت بمقابلة سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة القطري وسط أجواء من المحبة والتقدير.. والحقيقة أسعدني كلامه الطيب وإشادته بتغطية MBC MASR لبطولة كأس العرب واعتبرها شهادة كبيرة اعتز بيها كثيرا مع فريق العمل".

ويستضيف ستاد خليفة الدولي مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بين منتخب المغرب ضد منافسه الإمارات.

وتقام مباراة المغرب ضد الإمارات في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي الرياضية 1.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.

إبراهيم فايق حمد بن خليفة وزير الشباب والرياضة القطري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

