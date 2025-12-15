قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح وعمر مرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط الحج البري لسلامة الحجاج وراحتهم
كامل الوزير يشهد التشغيل التجريبي لمحطة حاويات «هاتشيسون» بميناء السخنة| صور
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل المغرب والإمارات المتوقع في نصف نهائي كأس العرب

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
عبدالله هشام

يستضيف ستاد خليفة الدولي مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بين منتخب المغرب ضد منافسه الإمارات.

وتقام مباراة المغرب ضد الإمارات في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر2 - أبوظبي الرياضية 1

يدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو اللقب، معتمداً على خبرة لاعبيه وأدائهم القوي، لتأكيد تفوق "أسود الأطلس" والعبور إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يبدأ المغرب المباراة بتشكيل كالتالي : 

حارس المرمى: المهدي بن عبيد

الدفاع: محمد بولكسوت - سفيان بوفتيني - مروان سعدان - حمزة الموساوي.

الوسط: أسامة طنان - محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي.

الهجوم: الأمين زحزوح - عبد الرزاق حمد الله - كريم البركاوي.

في المقابل، يطمح المنتخب الإمارات لمواصلة عروضه المميزة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب، مستفيدا من الروح القتالية لـ"الأبيض" لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى النهائي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإمارات كالتالي : 

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ريتشارد أوكونور – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيى نادر.

خط الهجوم: برونو أوليفيرا – كايو لوكاس – يحيى الغساني.

وكان منتخب الإمارات قد أظهر صلابة كبيرة في الفوز على الجزائر في ربع النهائي، حيث حسم اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بفضل تألق الحارس حمد المقبالي الذي تصدى لمحاولتي ياسين بنزية ومحمد خاسف.

أما المنتخب المغربي، فقد تخطى عقبة سوريا بفوز 1-0 في الوقت الأصلي، ليؤكد قوته قبل مواجهة نصف النهائي.

ويواجه المنتخب الإماراتي ضغطا زمنيا قصيرا للتعافي قبل اللقاء، حيث شدد لوكاس بيمينتا على أهمية استعادة التركيز سريعاً لمواجهة خصم قوي مثل المغرب.

منتخب المغرب منتخب الإمارات المغرب ضد الإمارات كأس العرب كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

منتخب الإمارات

تشكيل المغرب والإمارات المتوقع في نصف نهائي كأس العرب

الزمالك

الغندور : الزمالك يقترب من ضم نجم مودرن سبورت

مبابي

مبابي أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد والافيس

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد