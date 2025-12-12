قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أزمة بين بيراميدز ومنتخب المغرب بسبب وليد الكرتي قبل مواجهة فلامنجو

وليد الكرتي
وليد الكرتي
إسلام مقلد

تشهد الساعات الأخيرة توترًا واضحًا بين نادي بيراميدز والجهاز الفني لمنتخب المغرب، بسبب أزمة مشاركة اللاعب وليد الكرتي في بطولة كأس العرب، وعدم التزام الجانب المغربي بالاتفاق المسبق الذي جرى ترتيبه قبل بداية البطولة.

تفاصيل الاتفاق بين بيراميدز ومنتخب المغرب

كان الاتفاق الأساسي ينص على أن يشارك وليد الكرتي في دور المجموعات فقط مع منتخب المغرب، على أن يعود إلى معسكر بيراميدز في قطر اعتبارًا من 10 ديسمبر، استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام نادي فلامنجو البرازيلي في كأس التحدي ولم يلتزم الجهاز الفني لمنتخب المغرب بالاتفاق، حيث استمر إشراك اللاعب في المباريات اللاحقة.

بنود الاتفاق التي تم تجاوزها

الاتفاق كان يشمل بندًا آخر يقضي بمشاركة الكرتي لمدة 60 دقيقة فقط في مباراة ربع النهائي أمام سوريا، ثم يغادر مباشرة إلى معسكر بيراميدز لكن الواقع جاء مخالفًا تمامًا، إذ شارك اللاعب طوال المباراة، وبقي مع المنتخب بدلًا من الانضمام إلى فريقه.

استمرار الأزمة

حتى هذه اللحظة، يواصل وليد الكرتي تواجده ضمن معسكر منتخب المغرب في الدوحة، ما يجعل إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز أمام فلامنجو غدًا شبه مستحيلة، الأمر الذي يضع الجهاز الفني للفريق المصري في مأزق فني كبير، خاصة في ظل الاعتماد على خبراته في مثل هذه المباريات ذات الطابع التنافسي العالي.

ومن المنتظر أن تتحرك إدارة بيراميدز خلال الساعات المقبلة لحسم الموقف بشكل رسمي، وسط توقعات بوجود اتصالات مكثفة مع الجانب المغربي لتوضيح الصورة وإيجاد حل قبل انطلاق اللقاء المرتقب.

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
