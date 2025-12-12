فلامينجو يتفوق علي بيراميدز قبل موقعة كأس إنتر كونتيننتال بقطر

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لتحقيق إنجاز تاريخي لم يصل إليه اي فريق في بلاده من قبل، حين يواجه فريق فلامنجو البرازيلي غدا السبت.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال)، تحت مسمى (كأس التحدي)، وذلك على ملعب (أحمد بن علي) في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيكون بيراميدز علي موعد مع التاريخ في مشاركته الأولي ببطولة عالمية، وفي حال عبوره عقبة فلامنجو، فسوف يصبح أول ناد مصري يتأهل لنهائي كأس إنتر كونتيننتال.

وكان الأهلي المصري قريبا من تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت صعوده أيضا للمربع الذهبي، غير أن خسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي، حالت دون تحقيقه هذا الحلم.

التتويج بلقب دوري الأبطال

وفجر بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه 3 / 2 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للمسابقة القارية.

وواصل فريق بيراميدز تألقه القاري، عقب فوزه بكأس السوبر الأفريقي بفوزه 1 / صفر على نهضة بركان المغربي، في أكتوبر الماضي.

وشق بيراميدز طريقه نحو قبل نهائي كأس إنتر كونتيننتال بعد فوزه علي ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3 / صفر بالقاهرة، قبل أن يحقق انتصارا ضخما 3 / 1 على مضيفه أهلي جدة السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في سبتمبر الماضي، ليتوج بكأس القارات الثلاث (أفريقيا، آسيا، المحيط الهاديء).

وفي المقابل، توج فلامنجو بلقب كأس أمريك الجنوبية للأندية (كوبا ليبرتادوريس)، بعد فوزه 1 / صفر على مضيفه بالميراس، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت في العاصمة البيروفية ليما، الشهر الماضي.

وحجز الفريق البرازيلي مقعده بالدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال، بعدما تغلب بصعوبة 2 / 1 على كروز أزول المكسيكي، حامل لقب دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بملعب أحمد بن علي، أول أمس الأربعاء، ليحرز كأس (ديربي الأمريكتين).

ولم يسبق لبيراميدز مواجهة أي فريق من البرازيل علي الإطلاق، بينما سبق لمواطنه الاهلي أن التقى بالأندية البرازيلية في 7 لقاءات بالمسابقات العالمية، خسر خلالها في 6 مباريات، وفاز في مواجهة وحيدة بركلات الترجيح.

تفوق برازيلي

وبلغة الأرقام، فإن فلامنجو يتفوق بفارق كبير على بيراميدز، حيث تبلغ القيمة التسويقية للفريق المتوج مؤجرا بالدوري البرازيلي هذا الموسم 5ر186 مليون يورو حسب موقع (ترانسفير ماركت) العالمي، بينما تبلغ قيمة لاعبي بيراميدز التسويقية 38ر23 مليون يورو.

ويعد صمويل لينو، هو الاعلى قيمة تسويقية بين لاعبي فلامنجو، بـ20 مليون يورو يليه المهاجم بيدرو بـ18 مليون يورو، فيما يعد البرازيلي إيفرتون هو الأعلى تسويقيا في بيراميدز المصري بقيمة وصلت الي 2.8 مليون يورو.

استعدادات بيراميدز

وحرص فريق بيراميدز علي الوصول إلي الدوحة، أول أمس، حيث خاض لاعبوه تدريبات قوية، ركز فيها الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق، علي اللعب السريع وضرورة التركيز الشديد.

وأكد يورتشيتش علي لاعبيه أن الفريق المنافس سيختلف أداؤه عن المباراة التي خاضها أمام كروز أزول نظرا لتأقلمه على الأجواء وفارق التوقيت، كما أنه يملك نفس الطموح في التأهل لنهائي البطولة لمواجهة ياريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل في ذات الملعب الذي ستقام عليه مواجهة الغد.

ويعول يورتشيتش علي خبرات لاعبيه في عبور تلك العقبة، خاصة المغربي محمد الشيبي والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، هداف الفريق وأحد افضل لاعبيه، الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك أهلي جدة، غير أن بطل أفريقيا يفقد في مواجهة الغد جهود رمضان صبحي وشريف إكرامي .

علي الجانب الآخر، حرص فيليبي لويس، المدير الفني لفريق فلامنجو، علي تحذير لاعبيه من مواجهة بيراميدز، وشدد على لاعبيه ضرورة نسيان مواجهة كروز أزول ونتيجتها خاصة أن المنافس قد يبدو غامضا بالنسبة لهم لكنه فريق قوي للغاية رغم حداثة عهدة

وأضاف لويس في تصريحات إعلامية أن بيراميدز المصري يملك قوة هجومية كبيرة وهو بطل دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي يملك كل مقومات المنافسة أمامهم.



