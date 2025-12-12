انفراجة مرتقبة لأزمة القيد في الزمالك استعدادًا للانتقالات الشتوية

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة القيد في طريقها للحل النهائي خلال الأيام المقبلة، عبر التواصل مع الأطراف المسؤولة عن المشكلة، تمهيدًا لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق وتغطية النقص في بعض المراكز.

إدارة الزمالك تعمل على حل الأزمة المالية

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على معالجة الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعيش حالة من الحزن بسبب الانتقادات المتواصلة رغم الجهود الكبيرة المبذولة لسداد جزء من الديون المتراكمة، والتي استنزفت الكثير من الوقت والموارد.

مجلس الزمالك يلتزم باستكمال العمل

وأكد المصدر أن المجلس الحالي لن يترك مسؤولياته قبل نهاية مدته، مشددًا على التزامه الكامل باستكمال العمل حتى حل كافة الأزمات التي يعاني منها الزمالك، وضمان عودة الاستقرار الكامل للقلعة البيضاء.