تحرك ميداني للسيطرة على كسر خط مياه الشرب العمومي بمنطقة الإشارة في أسوان

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتفقد موقع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب العمومى بقطر 8 بوصة بمنطقة الإشارة بوسط طريق كسر الحجر .

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه حرصاً على إتاحة الفرصة أمام المواطنين المقيمين بالمنطقة التى حدث بها الكسر لإستخدام المياه ، فلم يتم قطعها إطلاقاً ، وتم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ تحويله بربط منطقة الكسر على مطابق الصرف الصحى لتفريغ كميات المياه ، بالتوازى مع الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه من الطريق لتسهيل حركة المركبات والمارة .

جولة ميدانية

وشدد المحافظ على إستمرار فرق الصيانة بالشركة بالجاهزية الكاملة للتعامل مع أى كسورات أو طفح لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التدخل وتخفيف التداعيات الناتجة عن ذلك .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه فى ظل التوجيهات المباشرة من محافظ أسوان فقد تم الدفع بفرق الصيانة الفنية للتعامل مع الكسر المفاجئ بخط المياه العمومى حيث سيتم تنفيذ أعمال الإصلاح وتغيير الماسورة التى حدث بها الكسر .

ولفت بأنه تم تنفيذ التحويلات الأرضية لمسار تدفق المياه الناتجة عن الكسر بدلاً من التدافع إلى أعلى بشكل أكبر حيث تم ربطها على مطابق الصرف الصحى ، وهو ما ساهم فى السيطرة المبدئية عليها .