حسين الشحات: أشرف داري دمه خفيف ومباراة ريال مدريد لن أنساها

أكد حسين الشحات نجم النادي الاهلي أن مباراة المارد الأحمر مع فريق ريال مدريد الإسبانى لن ينساها طوال مسيرته فى الملاعب.



وقال حسين الشحات للصفحة الرسمية للنادى الأهلى إن المغربي أشرف داري مدافع الفريق هو صاحب لقب أخف دم فى صفوف المارد الأاحمر، مؤكداً أنه يعشق أكل المحشى والكبده.



علاقة حسين الشحات بجماهير الأهلي

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بجماهير القلعة الحمراء وطموحاته للفترة المقبلة مع الفريق، في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الإعلامية.

وأوضح الشحات أن فترة الإصابة التي مر بها كانت صعبة، خاصة بعد الأداء المميز أمام الزمالك في مباراة القمة، مشيرًا إلى سعادته بالعودة إلى المباريات وكونه ينتظر الإشارة من الجهاز الفني للمشاركة.

وأكد اللاعب على أهمية الجماهير ودعمهم المستمر للفريق، وقال: «علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأفتخر بها دائمًا، وأسعى لإسعادهم دائمًا، وقد شعرت بدعمهم الكبير منذ مباراة القمة». وأضاف: «سعيد باستمرار تداول صورتي أثناء الاستعداد للمباريات، والتركيز مهم لصناعة الفارق، والأهم سعادة الجماهير بالنتيجة».

وتطرق الشحات للحديث عن فوز الفريق ببطولة السوبر المصري، واصفًا البطولة بأنها كانت محطة مهمة بعد التعثر في الدوري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أنه تعايش مع أجواء البطولة وشعر بالرضا بعد الفوز.