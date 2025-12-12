قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
رياضة

حسين الشحات: أشرف داري دمه خفيف ومباراة ريال مدريد لن أنساها

حسين الشحات
حسين الشحات
يسري غازي

أكد حسين الشحات نجم النادي الاهلي أن مباراة المارد الأحمر مع فريق ريال مدريد الإسبانى لن ينساها طوال مسيرته فى الملاعب.

وقال حسين الشحات للصفحة الرسمية للنادى الأهلى إن المغربي أشرف داري مدافع الفريق هو صاحب لقب أخف دم فى صفوف المارد الأاحمر، مؤكداً أنه يعشق أكل المحشى والكبده.
 

علاقة حسين الشحات بجماهير الأهلي
كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بجماهير القلعة الحمراء وطموحاته للفترة المقبلة مع الفريق، في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الإعلامية.

وأوضح الشحات أن فترة الإصابة التي مر بها كانت صعبة، خاصة بعد الأداء المميز أمام الزمالك في مباراة القمة، مشيرًا إلى سعادته بالعودة إلى المباريات وكونه ينتظر الإشارة من الجهاز الفني للمشاركة.

وأكد اللاعب على أهمية الجماهير ودعمهم المستمر للفريق، وقال: «علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأفتخر بها دائمًا، وأسعى لإسعادهم دائمًا، وقد شعرت بدعمهم الكبير منذ مباراة القمة». وأضاف: «سعيد باستمرار تداول صورتي أثناء الاستعداد للمباريات، والتركيز مهم لصناعة الفارق، والأهم سعادة الجماهير بالنتيجة».

وتطرق الشحات للحديث عن فوز الفريق ببطولة السوبر المصري، واصفًا البطولة بأنها كانت محطة مهمة بعد التعثر في الدوري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أنه تعايش مع أجواء البطولة وشعر بالرضا بعد الفوز.

حسين الشحات الأهلي ريال مدريد أشرف داري الزمالك

