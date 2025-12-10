حسين الشحات: شارة القيادة شرف.. وروح العائلة في الأهلي تصنع النجوم

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بجماهير القلعة الحمراء وطموحاته للفترة المقبلة مع الفريق، في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الإعلامية.

وأوضح الشحات أن فترة الإصابة التي مر بها كانت صعبة، خاصة بعد الأداء المميز أمام الزمالك في مباراة القمة، مشيرًا إلى سعادته بالعودة إلى المباريات وكونه ينتظر الإشارة من الجهاز الفني للمشاركة.

وأكد اللاعب على أهمية الجماهير ودعمهم المستمر للفريق، وقال: «علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأفتخر بها دائمًا، وأسعى لإسعادهم دائمًا، وقد شعرت بدعمهم الكبير منذ مباراة القمة». وأضاف: «سعيد باستمرار تداول صورتي أثناء الاستعداد للمباريات، والتركيز مهم لصناعة الفارق، والأهم سعادة الجماهير بالنتيجة».

وتطرق الشحات للحديث عن فوز الفريق ببطولة السوبر المصري، واصفًا البطولة بأنها كانت محطة مهمة بعد التعثر في الدوري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أنه تعايش مع أجواء البطولة وشعر بالرضا بعد الفوز.

كما أعرب عن سعادته بردود فعل الجماهير على احتفاله مع زيزو، مؤكدًا أن دعم زملائه حتى من يشغل نفس مركزه يعكس روح العائلة داخل الفريق.

وأضاف الشحات: «هناك مفاهيم خاطئة عن غرفة الملابس، نحن جميعًا على قلب رجل واحد، وما فعلته مع إمام عاشور الموسم الماضي كان نتيجة روح العائلة التي تجمعنا». وتابع: «الأهلي يصنع النجوم والبطولات، مهما بلغت مكانة أي لاعب، الأهلي يمنح الإضافة لكل من ينضم للفريق».

كما أعرب عن دعمه لزملائه في المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الإفريقية، متمنيًا لهم التوفيق والفوز بالبطولة، رغم تمنيه التواجد معهم شخصيًا.

وتحدث الشحات عن شارة القيادة داخل النادي، موضحًا أنه كان في المركز الثالث بين حاملي الشارة قبل الموسم، وتراجع إلى المركز السادس بعد انضمام بعض اللاعبين الجدد، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له.

واختتم الشحات حديثه بالتأكيد على دور جماهير الأهلي، واصفًا إياهم بأنهم «السند الأكبر للفريق والحافز الأساسي للفوز بالبطولات، ونسعى دائمًا لإسعادهم من خلال الانتصارات».