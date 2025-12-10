قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الخميس
نهج ثابت وأهداف خفية.. لماذا تواصل إسرائيل سياستها التصعيدية تجاه الجنوب اللبناني؟
مادورو يهاجم التدخلات الأمريكية بعد تقارير عن مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية
مليونير ونفسه يشوفهم قبل ما يموت.. مأساة الحاج رجب مع جحود أولاده |فيديو
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
البابا تواضروس: الكنيسة ليست للصلاة فقط بل لإيجاد المواطن الصالح
ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة بداية 2026.. ولا نريد تضييع وقتنا بسبب أوكرانيا
ماني يدعم صلاح: لا تحزن ولا تنكسر ستظل أسطورة رغم أنف الحاقدين
الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات: شارة القيادة شرف.. وروح العائلة في الأهلي تصنع النجوم

حسين الشحات
حسين الشحات
حمزة شعيب

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته بجماهير القلعة الحمراء وطموحاته للفترة المقبلة مع الفريق، في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الإعلامية.

وأوضح الشحات أن فترة الإصابة التي مر بها كانت صعبة، خاصة بعد الأداء المميز أمام الزمالك في مباراة القمة، مشيرًا إلى سعادته بالعودة إلى المباريات وكونه ينتظر الإشارة من الجهاز الفني للمشاركة.

وأكد اللاعب على أهمية الجماهير ودعمهم المستمر للفريق، وقال: «علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأفتخر بها دائمًا، وأسعى لإسعادهم دائمًا، وقد شعرت بدعمهم الكبير منذ مباراة القمة». وأضاف: «سعيد باستمرار تداول صورتي أثناء الاستعداد للمباريات، والتركيز مهم لصناعة الفارق، والأهم سعادة الجماهير بالنتيجة».

وتطرق الشحات للحديث عن فوز الفريق ببطولة السوبر المصري، واصفًا البطولة بأنها كانت محطة مهمة بعد التعثر في الدوري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من غيابه عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أنه تعايش مع أجواء البطولة وشعر بالرضا بعد الفوز.

 كما أعرب عن سعادته بردود فعل الجماهير على احتفاله مع زيزو، مؤكدًا أن دعم زملائه حتى من يشغل نفس مركزه يعكس روح العائلة داخل الفريق.

وأضاف الشحات: «هناك مفاهيم خاطئة عن غرفة الملابس، نحن جميعًا على قلب رجل واحد، وما فعلته مع إمام عاشور الموسم الماضي كان نتيجة روح العائلة التي تجمعنا». وتابع: «الأهلي يصنع النجوم والبطولات، مهما بلغت مكانة أي لاعب، الأهلي يمنح الإضافة لكل من ينضم للفريق».

كما أعرب عن دعمه لزملائه في المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الإفريقية، متمنيًا لهم التوفيق والفوز بالبطولة، رغم تمنيه التواجد معهم شخصيًا.

وتحدث الشحات عن شارة القيادة داخل النادي، موضحًا أنه كان في المركز الثالث بين حاملي الشارة قبل الموسم، وتراجع إلى المركز السادس بعد انضمام بعض اللاعبين الجدد، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له.

واختتم الشحات حديثه بالتأكيد على دور جماهير الأهلي، واصفًا إياهم بأنهم «السند الأكبر للفريق والحافز الأساسي للفوز بالبطولات، ونسعى دائمًا لإسعادهم من خلال الانتصارات».

حسين الشحات الاهلي القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

مسابقة "يوروفيجن"

أيسلندا خامس دولة أوروبية تقاطع مسابقة يوروفيجن احتجاجا على السماح لإسرائيل بالمشاركة

ترامب

ترامب يعلن مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية

أرشيفية

واشنطن: حماس ستجرد من سلاحها وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

بالصور

جوائز السوق وعرض جوازة ولا جنازة.. ماذا حدث في مهرجان البحر الأحمر اليوم؟

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس
طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس
طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد