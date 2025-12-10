قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ جنوب سيناء يبحث تحديث مُخطط مدينة الطور لتحويلها لقطب تنموي وسياحي |صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق
القصة الكاملة لشاب هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل في سوهاج
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات باكستانية تحمل 100 طن للفلسطينيين بغزة
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
فن وثقافة

بدء العمل على الموسم الثاني من "ورد وشوكولاتة: في رواية أحدهم"

مسلسل ورد وشوكولاتة
مسلسل ورد وشوكولاتة
تقى الجيزاوي

بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل "ورد وشوكولاتة" ونسب المشاهدة القياسية، أعلن تطبيق يانغو بلاي عن بدء العمل على الموسم الثاني، والذي سيحمل الاسم نفسه، وسيكون جزءًا من سلسلة "في رواية أحدهم" ويتناول قصة جديدة مستوحاة من أحداث حقيقية هزت الرأي العام.

من المتوقع الكشف قريبًا عن تفاصيل هذه القصة الجديدة، والتي ستحافظ على العمق والروح الدرامية التي ميّزت الموسم الأول، ولكن ستقدم شخصيات وحكايات جديدة. تأتي هذه التطورات وسط حديث واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول القصة التي ستُبنى عليها أحداث الموسم القادم.

يشهد الجمهور حماسًا كبيرًا للموسم الجديد، خاصة وأن المسلسل قد حقق نجاحًا هائلاً على الإنترنت، حيث تجاوزت مشاهدات الدقائق الترويجية التي سبقت الإصدار 24 مليون مشاهدة، ودخل قوائم الترند على وسائل التواصل الاجتماعي لأسابيع في عدة دول، من ضمنها مصر ودول الخليج.

مسلسل ورد وشيكولاتة

المسلسل بطولة النجمة زينة ومحمد فراج مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.

مسلسل ورد وشوكولاتة تطبيق يانغو بلاي في رواية أحدهم

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

تعبيرية

ننشر قائمة بأسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية في المحافظات..تعرف عليهم

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

شفط مياه الأمطار

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

بالصور

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

