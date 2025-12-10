بدء العمل على الموسم الثاني من "ورد وشوكولاتة: في رواية أحدهم"

بعد النجاح الباهر الذي حققه مسلسل "ورد وشوكولاتة" ونسب المشاهدة القياسية، أعلن تطبيق يانغو بلاي عن بدء العمل على الموسم الثاني، والذي سيحمل الاسم نفسه، وسيكون جزءًا من سلسلة "في رواية أحدهم" ويتناول قصة جديدة مستوحاة من أحداث حقيقية هزت الرأي العام.

من المتوقع الكشف قريبًا عن تفاصيل هذه القصة الجديدة، والتي ستحافظ على العمق والروح الدرامية التي ميّزت الموسم الأول، ولكن ستقدم شخصيات وحكايات جديدة. تأتي هذه التطورات وسط حديث واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول القصة التي ستُبنى عليها أحداث الموسم القادم.

يشهد الجمهور حماسًا كبيرًا للموسم الجديد، خاصة وأن المسلسل قد حقق نجاحًا هائلاً على الإنترنت، حيث تجاوزت مشاهدات الدقائق الترويجية التي سبقت الإصدار 24 مليون مشاهدة، ودخل قوائم الترند على وسائل التواصل الاجتماعي لأسابيع في عدة دول، من ضمنها مصر ودول الخليج.

مسلسل ورد وشيكولاتة

المسلسل بطولة النجمة زينة ومحمد فراج مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.