الأنبا إشعياء يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية ويؤكد على أهمية الحياة الأبدية

التقى نيافة الأنبا إشعياء، مطران كرسي طهطا وجهينة وتوابعهما، بالآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا.

مجمع كهنة

صلي نيافته القداس الإلهي، وشارك في الصلاة آباء كهنة الإيبارشية، وعقب الصلاة ألقى نيافته محاضرة بعنوان:

«حتى بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضًا» (1 كو 9: 27)، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالأبدية وسط مشغوليات الخدمة.

كما التقى نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط، بالآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وذلك في إطار اجتماعهم الدوري الذي يُعقد شهريًا.

استضاف اللقاء الأب القمص إبراهيم رياض كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدقي، ومؤسس معهد المشورة بالدقي، حيث قدم محاضرة عن "المثلية الجنسية".