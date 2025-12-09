الأنبا دانيال يرسم شمامسة جدد لكنيسة "أبي سيفين والأنبا رويس" بالمعادي

صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا رويس بمنطقة حدائق المعادي، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٣ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٧ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و ١٤ آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

رسامة شمامسة

وألقى نيافته كلمة تشجيع للفتيات اللاتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا صموئيل "المعترف" بقرية الفقاعي، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة، وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.