مطران الكنيسة اللاتينية يترأس احتفال عيد الحبل بلا دنس برعية القلب الأقدس

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة القلب الأقدس للرهبان الفرنسيسكان، بمنطقة الإبراهيمية، بالإسكندرية.

احتفال الحبل بلا دنس 

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث قدم سيادة المطران الذبيحة الإلهية من أجل الكنيسة، وأبنائها، داعيًا إلى الاقتداء بفضائل العذراء مريم، والإصغاء إلى صوت الله بمحبة وثبات.

وفي الختام، قدم الأب المطران كلمات الشكر والتقدير والامتنان الرعية، والرهبان الفرنسيسكان، لجهودهم في خدمة الكنيسة، وتعزيز الحياة الروحية بالإسكندرية.

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

