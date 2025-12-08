مطران الكنيسة اللاتينية يترأس احتفال عيد الحبل بلا دنس برعية القلب الأقدس

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة القلب الأقدس للرهبان الفرنسيسكان، بمنطقة الإبراهيمية، بالإسكندرية.

احتفال الحبل بلا دنس

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث قدم سيادة المطران الذبيحة الإلهية من أجل الكنيسة، وأبنائها، داعيًا إلى الاقتداء بفضائل العذراء مريم، والإصغاء إلى صوت الله بمحبة وثبات.

وفي الختام، قدم الأب المطران كلمات الشكر والتقدير والامتنان الرعية، والرهبان الفرنسيسكان، لجهودهم في خدمة الكنيسة، وتعزيز الحياة الروحية بالإسكندرية.