وزير الشباب والرياضة يفاجئ جماهير الزمالك بقرار مهم بشأن أرض النادي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك، مؤكدا أن الحلول موجودة، وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي يشهد استقرارا كبيرا، ويسير بطريقة فنية ممتازة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003، ومرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية للسداد انقضت، وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل.