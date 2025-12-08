متحدث الأوقاف: رفع القيمة الإيجارية يهدف لتعظيم الأصول ودعم صغار الفلاحين

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف تأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم أصول الهيئة، وضمان إدارتها بالشكل الأمثل، مع مراعاة أوضاع الفلاحين وخاصة أصحاب الملكيات الصغيرة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أوضح رسلان، أن وزير الأوقاف اتخذ سلسلة من الإجراءات داخل الوزارة خلال الفترة الماضية؛ بهدف تحسين كفاءة استغلال الأصول وتنميتها.

وأشار إلى أن القرار الجديد يتضمن مراعاة خاصة للملاك الصغار الذين تتراوح ملكياتهم بين قيراط حتى 3 أفدنة، مؤكدًا أن الوزارة قدمت خلال السنوات الأخيرة حجمًا كبيرًا من الاستثمارات التي تصب في صالح الفلاحين وتحسين أوضاعهم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أراضي الأوقاف تم تقسيمها إلى 4 فئات وفقًا لمساحاتها ومميزاتها، مع توفير مزايا نسبية للمستأجرين تجعل القيم الإيجارية أقل من الأسعار السائدة في السوق؛ بهدف تحقيق العدالة، ودون الإضرار بالوزارة أو بالمزارعين.

وأوضح رسلان أن لجنة متخصصة من خبراء الزراعة داخل الهيئة تتولى حاليًا دراسة الأسعار وتحديد القيم العادلة، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص النوعية لكل قطعة أرض.

وبيَّن أن القيمة الإيجارية للفدان لدى الأوقاف لم تتجاوز 55 ألف جنيه، بينما تتراوح في محافظة الأقصر بين 8 و18 ألف جنيه وفقًا لطبيعة كل فدان.