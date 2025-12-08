قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة

وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي

وظائف وزارة الكهرباء 2025 .. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء استقبال طلبات التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الجديدة داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك ضمن الإعلان الداخلي رقم 5 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2025.

ويعد هذا الإعلان من أبرز الفرص الوظيفية المتاحة حاليا للشباب الراغبين في الالتحاق بقطاع الطاقة المتجددة، وهو القطاع الذي يشهد توسعا كبيرا في مصر بالتزامن مع المشروعات القومية المرتبطة بالطاقة النظيفة وتعزيز استخدام المصادر المستدامة.

وزارة الكهرباء

يأتي الإعلان الجديد في وقت تتزايد فيه حاجة السوق المحلي إلى كوادر هندسية وفنية قادرة على دعم توجه الدولة نحو التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذه الوظائف تفتح الباب أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في خطط تطوير منظومة الطاقة الوطنية، خاصة في ظل المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، وحرصها على استقطاب خبرات جديدة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير الأداء داخل الهيئة.

وتشير الوزارة إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن توجهها المستمر لدعم فرص العمل المباشرة داخل مؤسساتها، بما يخدم احتياجات القطاعات الفنية والإدارية.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء

تضمن الإعلان الجديد للوزارة مجموعة من التخصصات الحيوية التي تلبي احتياجات العمل داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروعات وزارة الكهرباء

وتشمل الوظائف المطلوبة مهندس ومحاسب وفني وسائق، وهي وظائف ذات أهمية مباشرة في تشغيل وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة التي تنتشر في عدد من المواقع والمناطق التابعة للهيئة.

وتؤكد الوزارة أن هذه التخصصات تم اختيارها بناء على احتياجات فعلية ودراسة موسعة لمتطلبات العمل خلال الفترة الآتية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وقدرة الهيئة على تنفيذ مهامها.

ويتم تقديم هذه الوظائف وفق معايير واضحة لضمان اختيار أفضل العناصر المناسبة لكل وظيفة، مع إتاحة الفرصة لمختلف المؤهلات المهنية والعلمية للالتحاق بالوظائف المتاحة وفقا للوظائف المعلن عنها.

وزارة الكهرباء والطاقة

شروط التقديم في وظائف وزارة الكهرباء

حددت الهيئة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان اختيار العناصر الأكثر كفاءة وانضباطا، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، وأن يمتلك المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة على حدة.

ويتطلب التقديم لوظيفة مهندس الحصول على بكالوريوس هندسة، بينما يشترط لوظيفة محاسب الحصول على بكالوريوس تجارة، ويشترط لوظيفة فني الحصول على دبلوم صنايع، كما يجب على المتقدمين لشغل وظيفة سائق امتلاك رخصة قيادة مهنية سارية.

وتشمل الشروط أيضا اجتياز الاختبارات المقررة للوظائف التي تتطلب ذلك، إلى جانب التمتع باللياقة الصحية الكاملة والخلو من أي أحكام قضائية سابقة في الجرائم المخلة بالشرف، وهو شرط أساسي لضمان اختيار عناصر ملتزمة ومؤهلة للعمل داخل الهيئة.

كما يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فأكثر، بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمل في المؤسسات الحكومية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

حددت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها بطلبات التقديم للوظائف المعلنة، وتشمل صورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب تحديد موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

وظائف وزارة المالية 2025

كما يتطلب التقديم لوظيفة السائق تقديم صورة من رخصة القيادة المهنية، إضافة إلى إقرار بالموافقة على العمل في مواقع الهيئة المختلفة وفي الديوان العام، وهو ما يعكس طبيعة العمل المتنقلة التي قد تتطلب التواجد في مواقع متعددة.

وتؤكد الهيئة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة ضمن ملف التقديم، حيث لن يتم النظر في أي طلب تنقصه الأوراق الأساسية. وتأتي هذه الخطوة لضمان التحقق من بيانات المتقدمين والالتزام بالضوابط المعمول بها داخل الوزارة.

آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الكهرباء

أعلنت الهيئة أن آخر موعد للتقديم هو أسبوعان من تاريخ الإعلان الرسمي الصادر في 3 ديسمبر 2025، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة. وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لضمان إدراج الطلبات ضمن قوائم التقييم والمفاضلة.

وظائف

وتدعو وزارة الكهرباء جميع الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة إلى سرعة تقديم ملفاتهم خلال الفترة المحددة، مع الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة، في ظل الإقبال الكبير المتوقع على هذه الفرص التي تعد من أهم الوظائف الحكومية المطروحة حاليًا في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وظائف وزارة الكهرباء التقديم في وظائف الحكومة وظائف 2025 وظائف الطاقة المتجددة الأوراق المطلوبة للوظائف الحكومية وظائف وزارة الكهرباء الجديدة شروط وظائف الكهرباء موعد التقديم لوظائف الكهرباء

