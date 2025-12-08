حنان مطاوع: فيلم هابي بيرثداي فاق أمنياتي ونفسي تكتمل نجاحاته بالأوسكار

علقت الفنانة حنان مطاوع، على ترشيح فيلم هابي بيرث داي -الذي تشارك في بطولته- ليكون ممثلا لمصر في مسابقة الأوسكار.

وقالت حنان مطاوع، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري: «تمنيت له وهو فوق تمنياتي بزيادة.. هو فيلم انا حبيته وحساه ويارب يوصل للناس كلها ويبقى مشرف وهو فيلم مفيش مهرجان بيدخل فيه إلا لما ياخد جايزة وأتمنى إن النجاحات اللي بيحققها دي تكتمل بالعالمية في الأوسكار إن شاء الله».

فيلم هابي بيرثداي

الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهم المشتركة بعد نجاحهم في المسلسل العالمي MoonKnight.

يروي الفيلم قصة تجربة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث.

يشارك في بطولة الفيلم كلم من نيللي كريم، وحنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب وغيرهم.

أعمال حنان مطاوع

وشاركت حنان مطاوع، مؤخرا، في بطولة مسلسل صفحة بيضاء الذي تم عرضه عبر منصة whatch it، في شهر فبراير الماضي.

ويضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ومسلسل صفحة بيضا يقدم قصة درامية غامضة ومليئة بالتشويق، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل تظل البطلة ضي تسعى لكشف خيوطها.