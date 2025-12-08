قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

تعطيل الدراسة في مطروح .. شهدت محافظة مطروح اليوم تطورات مهمة على مستوى حالة الطقس والإجراءات الحكومية، بعدما قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر في جميع المدارس التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وذلك استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى سوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار رعدية.

يأتي القرار في إطار حرص المحافظة على سلامة الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، في ظل موجة اضطرابات جوية واسعة تشهدها عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

مياه القناة : إعلان حالة الطوارئ وانتشار سيارات الأمطار في الشوارع والميادين

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرار ينص على تعليق الدراسة على مستوى الجمهورية بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، موضحًا أن قرارات تعليق الدراسة تظل من صلاحيات المحافظين كل وفق ظروف محافظته.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن القرارات المرتبطة بالأمطار تكون متروكة دائما للتقدير المحلي، خاصة مع اختلاف شدة الأحوال الجوية من محافظة لأخرى.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار امتدت بالفعل إلى المحافظات الداخلية، وإن الساعات القادمة ستشهد زيادة ملحوظة في كميات الأمطار خاصة على محافظات الدلتا، مع نشاط واضح للرياح. 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6 عبر فضائية الحياة أن المحافظات الساحلية مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ستتعرض لأمطار كثيفة تمتد إلى المنوفية والغربية والشرقية، في حين ستشهد القاهرة أمطارًا أقل شدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

وأكدت استمرار التنسيق بين هيئة الأرصاد وغرف الأزمات بالمحافظات للتعامل مع كثافة الأمطار في بعض المناطق.

وتتعرض عدة محافظات اليوم لموجة من الأمطار المتفاوتة الشدة، وذلك بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع فرص سقوط الأمطار.

وأعلنت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الآتية بدءا من غد الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 وحتى السبت 13 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل نهارا وبارد ليلا.

استمرار الأمطار والرياح حتى نهاية الأسبوع

وأوضحت الهيئة أن الطقس خلال الأيام الآتية سيشهد استمرار نشاط الرياح على مناطق واسعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المحافظات.

وتستمر فرص الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى نهاية الأسبوع، وخاصة خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى الخميس 11 ديسمبر حيث تتعرض مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لأمطار متفاوتة الشدة.

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

وأكدت هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح سيكون أحيانا ملحوظا على أغلب الأنحاء خلال نهاية الأسبوع، مع توقع اضطراب حركة الرياح على السواحل الشمالية.

وخلال يومي الجمعة والسبت ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي الحذر عند القيادة أو التواجد في المناطق المكشوفة.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، مع كون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى أن العظمى ستتراوح بين 19 و20 درجة، بينما تشهد ساعات الليل انخفاضات أكبر، إضافة إلى نسمات الرياح التي تزيد من شعور المواطنين ببرودة الطقس.

ولفت القياتي إلى أن نشاط الرياح سيؤثر على عدد من محافظات الجمهورية، وأن بعض هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاع في الأمواج، خاصة على شواطئ الإسكندرية ومطروح، وهو ما يتطلب الحذر واتباع التعليمات الرسمية.

تحذيرات في محافظة الجيزة

وجهت محافظة الجيزة تحذيرا عاجلا إلى المواطنين بعدم لمس أو الاقتراب من أي مصدر للكهرباء أثناء الأمطار أو بعدها، بما يشمل الأكشاك الكهربائية وغرف التوزيع والكابلات وأعمدة الإنارة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

كانت الجيزة شهدت هطول أمطار على مناطق عدة، ما دفع شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه من مواقع تجمعها.

سبع محافظات تحت تأثير السحب الممطرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن سبع محافظات تقع حاليا تحت تأثير السحب الممطرة متفاوتة الشدة والتي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة أحيانا، وتشمل مطروح والدقهلية والشرقية والمنوفية والغربية والقليوبية إلى جانب مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية حدوث برق ورعد في بعض المناطق، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بالبرودة.

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

وتؤكد التحذيرات الجوية الحالية ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلامة وتجنب التجمعات المائية والابتعاد عن مصادر الكهرباء، إلى جانب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد والمحافظات لضمان السلامة العامة في ظل الظروف الجوية المتقلبة.

