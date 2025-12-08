قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها عدة محافظات منذ الساعات الماضية، تباينت قرارات السلطات المحلية بشأن انتظام الدراسة غدًا الثلاثاء، بين محافظات قررت تعليق الدراسة حفاظًا على سلامة الطلاب، وأخرى أكدت استمرارها بصورة طبيعية. وفيما يلي أبرز القرارات والمستجدات وفق ما أعلنته الجهات الرسمية. 

مطروح تعلق الدراسة تحسبا للأمطار الرعدية

ففي مطروح أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارًا بتعطيل الدراسة، غدًا الثلاثاء، بجميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة، وذلك بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي توقعت موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة والتقلبات الجوية المفاجئة.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ في مختلف القطاعات الخدمية، والمتابعة اللحظية للموقف بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية.


كما ناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه لحين استقرار الأجواء. 

القليوبية: انتظام الدراسة رغم الأمطار المتقطعة

وفي محافظة القليوبية، أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة غدًا بشكل طبيعي في جميع المدارس، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية مستقرة ولا تستدعي إصدار قرار بتعطيل الدراسة.

وأوضح عبده أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة عبر غرف العمليات، مع اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الطلاب داخل المدارس.

تحرك ميداني لشفط مياه الأمطار في بنها

وبالتوازي، تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بمركز بنها اليوم بعد سقوط أمطار متقطعة.

ودفعت الشركة بسيارات الكسح والنافوري إلى مواقع التجمع فور تلقي البلاغات، مع تنسيق كامل بين غرفة عمليات المحافظة والوحدة المحلية، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها. وشدد فودة على جاهزية المعدات وفرق الصيانة للتعامل مع أي تطورات خلال الساعات المقبلة. 

القاهرة: لا تعطيل للدراسة.. والشائعة تنتشر

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعليق الدراسة غدًا بمحافظة القاهرة، إلا أن المحافظة لم تُصدر أي قرار رسمي، مؤكدَة أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي دون تغيير. 

الأرصاد: أمطار كثيفة على السواحل وتمتد للدلتا والقاهرة

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات المقبلة ستشهد زيادة في كميات الأمطار على محافظات الدلتا، مع نشاط للرياح في عدد من المناطق.

وقالت غانم في تصريحات تليفزيونية، إن المحافظات الساحلية، ومنها مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، ستتعرض لأمطار كثيفة، فيما تمتد الأمطار للمنوفية والغربية والشرقية، بينما ستشهد القاهرة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مقارنة بالمناطق الساحلية.


كما أكدت وجود تنسيق مستمر مع غرف الأزمات بالمحافظات للتعامل مع كثافة الأمطار المتوقع. 

