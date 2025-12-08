حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 22 11

رفح 21 13

رأس سدر 21 12

نخل 19 03

كاترين 13 02

الطور 22 12

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 13

العلمين 18 12

مطروح 19 13

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 12

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 25 21

الفيوم 19 13

بني سويف 19 12

المنيا 21 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 08

الأقصر 22 08

أسوان 22 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 30 20

المدينة المنورة 22 14

الرياض 27 18

المنامة 27 22

أبوظبي 30 18

الدوحة 28 22

الكويت 25 20

دمشق 15 06

بيروت 20 16

عمان 13 07

القدس 15 08

غزة 22 15

بغداد 21 14

مسقط 26 20

صنعاء 23 08

الخرطوم 33 20

طرابلس 19 14

تونس 20 11

الجزائر 18 07

الرباط 21 10

نواكشوط 29 15

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 12 07

إسلام آباد 21 08

نيودلهي 26 10

جاكرتا 31 24

بكين 07 05-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 15 05

أثينا 15 08

روما 16 05

باريس 11 06

مدريد 12 04

برلين 10 06

لندن 15 09

مونتريال 10- 12-

موسكو 01 02-

نيويورك 01- 06-

واشنطن 02 07-

أديس أبابا 24 10