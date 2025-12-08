خريطة تغطية جديدة من FCC تكشف الحقيقة.. من الأفضل فعلا… AT&T أم T‑Mobile أم Verizon

تعلن آبل عن أكبر توسّع لخدمة اللياقة والرفاهية Apple Fitness+ منذ إطلاقها، مع دخولها 28 سوقًا جديدًا خلال شهر ديسمبر، مدعومة بميزة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدبلجة المحتوى صوتيًا بلغات إضافية.

يضاعف التوسع الجديد تقريبًا عدد الدول التي تتوفر فيها الخدمة، ويفتح الباب أمام ملايين المستخدمين الجدد لتجربة منظومة التمارين الرقمية المحسوبة بواسطة ساعة آبل.​

أكبر توسّع منذ إطلاق الخدمة

يشير التقرير إلى أن Apple Fitness+ سيكون متاحًا في 28 سوقًا جديدًا، تشمل دولًا رئيسية مثل الهند، هولندا، سنغافورة، تايوان، وبلدانًا في أمريكا اللاتينية وآسيا.

ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق في 15 ديسمبر في أغلب الأسواق الجديدة، على أن تلحق اليابان في وقت مبكر من العام المقبل، ما يرفع إجمالي الأسواق المدعومة إلى 49 دولة وإقليمًا حول العالم.​

ميزة الدبلجة الرقمية بالذكاء الاصطناعي

واحدة من أبرز الإضافات هي اعتماد آبل على “صوت مُولّد رقميًا” لدبلجة مئات حصص التمارين والتأمل إلى لغات جديدة، بينها الإسبانية والألمانية واليابانية، مع إضافة حلقات جديدة مدبلجة أسبوعيًا.

تتيح هذه التقنية للشركة توسيع مكتبة المحتوى بسرعة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل كل فيديو مع مدرب مختلف لكل لغة، مع الحفاظ على الحركات والصياغة البصرية نفسها.​

محتوى متنوع: من القوة إلى التأمل

مع التوسع الجديد، سيتمكن المشتركون في الأسواق الإضافية من الوصول إلى 12 نوعًا مختلفًا من التمارين، تشمل تمارين القوة، اليوغا، HIIT، البيلاتس، الرقص، ركوب الدراجات، الكيك بوكسينغ، والجري على المشاية، بالإضافة إلى جلسات التأمل. تتراوح مدة الحصص بين 5 و45 دقيقة، ما يسمح بتكييف التمرين مع يوم العمل أو الروتين اليومي بسهولة.​

تكامل عميق مع ساعة آبل وAirPods

تذكّر آبل بأن Fitness+ صُمّم منذ البداية كخدمة تتمحور حول Apple Watch، حيث تُعرض مؤشرات مثل نبض القلب، عدد السعرات، وحلقات النشاط مباشرة على الشاشة أثناء التمرين.

كما يمكن للمستخدمين تعزيز التجربة باستخدام AirPods Pro 3 لسماع التعليمات والموسيقى بدقة عالية، أو متابعة التمارين على iPhone وiPad وApple TV مع ظهور بياناتهم الحية على الشاشة.​

إضافة نوع موسيقى جديد: K‑Pop

ضمن التحديث نفسه، تضيف آبل فئة موسيقية جديدة هي K‑Pop إلى مكتبة Fitness+، لتنضم إلى أنواع مثل البوب والهيب هوب والروك التي تستخدم في الخلفية لتحفيز المستخدمين أثناء التمرين.

يستهدف هذا التوسع في خيارات الموسيقى جمهورًا شابًا عالميًا يتابع فرق الكيبوب، ويزيد من جاذبية الجلسات عالية الطاقة مثل الرقص وHIIT.​

نموذج الاشتراك والأسعار

توضح المصادر أن اشتراك Apple Fitness+ يظل بسعر 9.99 دولار شهريًا أو 79.99 دولار سنويًا في الأسواق التي تعتمد التسعير بالدولار، مع دعم “المشاركة العائلية” لما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة ضمن اشتراك واحد.

كما يحصل المشترون الجدد لساعة Apple Watch (Series 3 أو أحدث) في بعض الأسواق على فترة تجريبية مجانية تصل إلى ثلاثة أشهر، في حين يُمنح المشتركون الحاليون تجارب أقصر حسب العروض المحلية.​

لماذا هذا التوسع مهم لآبل؟

يرى محللون أن هذا التوسع يمثل محاولة واضحة من آبل لتعزيز إيرادات الخدمات بعد ملاحظات داخلية عن أن Fitness+ لم يحقق اختراقًا كافيًا خارج أسواقه الأساسية الأولى.

ومع دخول الخدمة إلى أسواق ضخمة مثل الهند وتوسّع التغطية في آسيا وأمريكا اللاتينية، تراهن آبل على أن مزيج المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل مع Apple Watch يمكن أن يحوّل Fitness+ إلى ركيزة أقوى ضمن حزمة خدماتها المدفوعة في السنوات المقبلة.