أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
خريطة تغطية جديدة من FCC تكشف الحقيقة.. من الأفضل فعلا… AT&T أم T‑Mobile أم Verizon

آبل
آبل
احمد الشريف

تعلن آبل عن أكبر توسّع لخدمة اللياقة والرفاهية Apple Fitness+ منذ إطلاقها، مع دخولها 28 سوقًا جديدًا خلال شهر ديسمبر، مدعومة بميزة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدبلجة المحتوى صوتيًا بلغات إضافية. 

يضاعف التوسع الجديد تقريبًا عدد الدول التي تتوفر فيها الخدمة، ويفتح الباب أمام ملايين المستخدمين الجدد لتجربة منظومة التمارين الرقمية المحسوبة بواسطة ساعة آبل.​

أكبر توسّع منذ إطلاق الخدمة

يشير التقرير إلى أن Apple Fitness+ سيكون متاحًا في 28 سوقًا جديدًا، تشمل دولًا رئيسية مثل الهند، هولندا، سنغافورة، تايوان، وبلدانًا في أمريكا اللاتينية وآسيا. 

ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق في 15 ديسمبر في أغلب الأسواق الجديدة، على أن تلحق اليابان في وقت مبكر من العام المقبل، ما يرفع إجمالي الأسواق المدعومة إلى 49 دولة وإقليمًا حول العالم.​

ميزة الدبلجة الرقمية بالذكاء الاصطناعي

واحدة من أبرز الإضافات هي اعتماد آبل على “صوت مُولّد رقميًا” لدبلجة مئات حصص التمارين والتأمل إلى لغات جديدة، بينها الإسبانية والألمانية واليابانية، مع إضافة حلقات جديدة مدبلجة أسبوعيًا. 

تتيح هذه التقنية للشركة توسيع مكتبة المحتوى بسرعة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل كل فيديو مع مدرب مختلف لكل لغة، مع الحفاظ على الحركات والصياغة البصرية نفسها.​

محتوى متنوع: من القوة إلى التأمل

مع التوسع الجديد، سيتمكن المشتركون في الأسواق الإضافية من الوصول إلى 12 نوعًا مختلفًا من التمارين، تشمل تمارين القوة، اليوغا، HIIT، البيلاتس، الرقص، ركوب الدراجات، الكيك بوكسينغ، والجري على المشاية، بالإضافة إلى جلسات التأمل. تتراوح مدة الحصص بين 5 و45 دقيقة، ما يسمح بتكييف التمرين مع يوم العمل أو الروتين اليومي بسهولة.​

تكامل عميق مع ساعة آبل وAirPods

تذكّر آبل بأن Fitness+ صُمّم منذ البداية كخدمة تتمحور حول Apple Watch، حيث تُعرض مؤشرات مثل نبض القلب، عدد السعرات، وحلقات النشاط مباشرة على الشاشة أثناء التمرين. 

كما يمكن للمستخدمين تعزيز التجربة باستخدام AirPods Pro 3 لسماع التعليمات والموسيقى بدقة عالية، أو متابعة التمارين على iPhone وiPad وApple TV مع ظهور بياناتهم الحية على الشاشة.​

إضافة نوع موسيقى جديد: K‑Pop

ضمن التحديث نفسه، تضيف آبل فئة موسيقية جديدة هي K‑Pop إلى مكتبة Fitness+، لتنضم إلى أنواع مثل البوب والهيب هوب والروك التي تستخدم في الخلفية لتحفيز المستخدمين أثناء التمرين.

 يستهدف هذا التوسع في خيارات الموسيقى جمهورًا شابًا عالميًا يتابع فرق الكيبوب، ويزيد من جاذبية الجلسات عالية الطاقة مثل الرقص وHIIT.​

نموذج الاشتراك والأسعار

توضح المصادر أن اشتراك Apple Fitness+ يظل بسعر 9.99 دولار شهريًا أو 79.99 دولار سنويًا في الأسواق التي تعتمد التسعير بالدولار، مع دعم “المشاركة العائلية” لما يصل إلى خمسة أفراد من العائلة ضمن اشتراك واحد. 

كما يحصل المشترون الجدد لساعة Apple Watch (Series 3 أو أحدث) في بعض الأسواق على فترة تجريبية مجانية تصل إلى ثلاثة أشهر، في حين يُمنح المشتركون الحاليون تجارب أقصر حسب العروض المحلية.​

لماذا هذا التوسع مهم لآبل؟

يرى محللون أن هذا التوسع يمثل محاولة واضحة من آبل لتعزيز إيرادات الخدمات بعد ملاحظات داخلية عن أن Fitness+ لم يحقق اختراقًا كافيًا خارج أسواقه الأساسية الأولى. 

ومع دخول الخدمة إلى أسواق ضخمة مثل الهند وتوسّع التغطية في آسيا وأمريكا اللاتينية، تراهن آبل على أن مزيج المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل مع Apple Watch يمكن أن يحوّل Fitness+ إلى ركيزة أقوى ضمن حزمة خدماتها المدفوعة في السنوات المقبلة.

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

موعد شهر رجب 1447 هـ لعام 2025 وفضل الشهر والأعمال المستحبة للمسلمين

موعد شهر رجب 1447 هـ لعام 2025 وفضل الشهر والأعمال المستحبة للمسلمين

مترو الأنفاق

النقل تبحث مد الخط الرابع للمترو شرقًا إلى العاصمة الإدارية وغربا حتى ميدان الحصري

عزاء شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

مشاهير المجتمع وشخصيات بارزة يؤدون واجب العزاء في شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

