نزيف كفاءات داخل آبل.. استقالات متتالية وانتقالات لـ ميتا وOpenAI

تشير تقارير حديثة إلى أن موجة الاستقالات التنفيذية التي شهدتها شركة آبل مؤخرا ترافقت مع تحركات أوسع داخل مستويات تنظيمية أدنى في الشركة.

فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادا إلى تحليل لملفات موظفين عبر منصة لينكدإن، أن عشرات الموظفين غادروا آبل خلال الأشهر الماضية للانضمام إلى شركتي OpenAI وميتا.

استقالات متتالية

تشمل المغادرات مهندسين ومصممين متخصصين في مجالات مثل الصوت وتصميم ساعة Apple Watch والروبوتات.

وأوضح التقرير أن هذه الحركة تأتي في وقت تعمل فيه الشركات المنافسة على تقليص حصة آبل السوقية، بينما تسعى الشركة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي وتطوير أجهزة جديدة تستفيد من هذه التقنيات.

كما أشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك—الذي لا توجد مؤشرات على قرب تنحيه—نجح خلال هذا العام في تجاوز تهديدات الرسوم الجمركية ورفع قيمة أسهم الشركة إلى مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، ذكرت منصة PYMNTS، أن آبل شهدت سلسلة من التغييرات القيادية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية

فقد أعلن هذا الأسبوع عن خطط تقاعد كل من المستشار العام ونائب الرئيس لشؤون البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية، إضافة إلى انتقال اثنين من قادة التصميم إلى ميتا، وتأكيد تقاعد رئيس قسم تعلم الآلة بعد فترة طويلة من الخدمة.

كما شهدت الشركة سابقا تقاعد مدير العمليات وتغييرا في منصب المدير المالي.

وبينما أكدت "وول ستريت جورنال" أن كوك لا يخطط لترك منصبه قريبا، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" في نوفمبر بأن مجلس إدارة آبل وكبار التنفيذيين كثفوا استعداداتهم لعملية انتقال مرتقبة في القيادة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جزء من خطة طويلة الأجل ولا ترتبط بأداء الشركة الحالي.

ويتولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2011، قبل وفاة ستيف جوبز بفترة قصيرة.

وخلال فترة قيادته، قفزت القيمة السوقية لـ آبل من 350 مليار دولار إلى 4 تريليونات دولار.

وفي تطور آخر، ذكرت شركة الأبحاث العالمية Counterpoint Research في شهر نوفمبر المنصرم، أن آبل في طريقها لتجاوز سامسونج كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، ومن المتوقع أن تحتفظ بهذا اللقب حتى عام 2029، مدفوعة بالمبيعات القوية لسلسلة iPhone 17.