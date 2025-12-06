قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
حكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نزيف كفاءات داخل آبل.. استقالات متتالية وانتقالات لـ ميتا وOpenAI

شركة آبل
شركة آبل
شيماء عبد المنعم

تشير تقارير حديثة إلى أن موجة الاستقالات التنفيذية التي شهدتها شركة آبل مؤخرا ترافقت مع تحركات أوسع داخل مستويات تنظيمية أدنى في الشركة.

فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادا إلى تحليل لملفات موظفين عبر منصة لينكدإن، أن عشرات الموظفين غادروا آبل خلال الأشهر الماضية للانضمام إلى شركتي OpenAI وميتا.

استقالات متتالية

تشمل المغادرات مهندسين ومصممين متخصصين في مجالات مثل الصوت وتصميم ساعة Apple Watch والروبوتات.

وأوضح التقرير أن هذه الحركة تأتي في وقت تعمل فيه الشركات المنافسة على تقليص حصة آبل السوقية، بينما تسعى الشركة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي وتطوير أجهزة جديدة تستفيد من هذه التقنيات.

كما أشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك—الذي لا توجد مؤشرات على قرب تنحيه—نجح خلال هذا العام في تجاوز تهديدات الرسوم الجمركية ورفع قيمة أسهم الشركة إلى مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، ذكرت منصة PYMNTS، أن آبل شهدت سلسلة من التغييرات القيادية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية

فقد أعلن هذا الأسبوع عن خطط تقاعد كل من المستشار العام ونائب الرئيس لشؤون البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية، إضافة إلى انتقال اثنين من قادة التصميم إلى ميتا، وتأكيد تقاعد رئيس قسم تعلم الآلة بعد فترة طويلة من الخدمة.

كما شهدت الشركة سابقا تقاعد مدير العمليات وتغييرا في منصب المدير المالي.

وبينما أكدت "وول ستريت جورنال" أن كوك لا يخطط لترك منصبه قريبا، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" في نوفمبر بأن مجلس إدارة آبل وكبار التنفيذيين كثفوا استعداداتهم لعملية انتقال مرتقبة في القيادة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جزء من خطة طويلة الأجل ولا ترتبط بأداء الشركة الحالي.

ويتولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2011، قبل وفاة ستيف جوبز بفترة قصيرة.

وخلال فترة قيادته، قفزت القيمة السوقية لـ آبل من 350 مليار دولار إلى 4 تريليونات دولار.

وفي تطور آخر، ذكرت شركة الأبحاث العالمية Counterpoint Research في شهر نوفمبر المنصرم، أن آبل في طريقها لتجاوز سامسونج كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، ومن المتوقع أن تحتفظ بهذا اللقب حتى عام 2029، مدفوعة بالمبيعات القوية لسلسلة iPhone 17.

آبل استقالات ميتا تسريح الموظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

ترشيحاتنا

رئيس جامعة قناة السويس

حملة توعوية استثنائية لجامعة قناة السويس داخل المستشفيات الجامعية لمحو الأمية وتعزيز الوعي الصحي والتعليمي

الجولة

جولة تفقدية لنائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للتعريف بالخدمات الطبية ودعم سير العملية التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس

انعقاد امتحان "تأهيلي الدكتوراة" بكلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المصرية

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد