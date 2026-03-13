قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتابع انتظام حركة المواقف وسيارات السرفيس بالمدينة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابعت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حركة المواقف وانتظام عمل سيارات السرفيس الداخلي وخطوط الأقاليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاءت المتابعة بناءً على تكليفات اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث نفذت إدارة المواقف المرور اليومي على خطوط سير سيارات السرفيس الداخلي، إلى جانب المرور على موقف الأقاليم، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السيارات لخدمة المواطنين على مختلف الخطوط.

وخلال أعمال المرور، تم التأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، مع التنبيه بضرورة وضع التسعيرة في مكان ظاهر داخل السيارات لضمان الشفافية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار المتابعة الميدانية اليومية على مدار اليوم لضبط منظومة العمل بالمواقف والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على انتظام حركة النقل وتقديم خدمة متميزة لأهالي المدينة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

