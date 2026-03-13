رئيس مدينة سفاجا يتابع انتظام حركة المواقف وسيارات السرفيس بالمدينة

تابعت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حركة المواقف وانتظام عمل سيارات السرفيس الداخلي وخطوط الأقاليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاءت المتابعة بناءً على تكليفات اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث نفذت إدارة المواقف المرور اليومي على خطوط سير سيارات السرفيس الداخلي، إلى جانب المرور على موقف الأقاليم، للتأكد من انتظام العمل وتوافر السيارات لخدمة المواطنين على مختلف الخطوط.

وخلال أعمال المرور، تم التأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، مع التنبيه بضرورة وضع التسعيرة في مكان ظاهر داخل السيارات لضمان الشفافية ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار المتابعة الميدانية اليومية على مدار اليوم لضبط منظومة العمل بالمواقف والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على انتظام حركة النقل وتقديم خدمة متميزة لأهالي المدينة.