إزالة 15 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بنها

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وجاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات المحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.



وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها بنطاق الوحدات القروية بمركز بنها عن إزالة 15 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية 2020 متر مربع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28 لإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكدت رئاسة مركز ومدينة بنها استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، والتصدي لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا للقانون.

من ناحية اخرى عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النقل الجماعي، لبحث سبل تعزيز منظومة المواصلات داخل المحافظة ومدنها المختلفة، بالإضافة إلى ربطها بالمحافظات المجاورة من خلال أسطول أتوبيسات حديث يدعم الأتوبيسات العاملة حالياً بالمحافظة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.