القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدي بسلاح أبيض على عامل ونجليه في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على عامل بأحد المحلات باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ فبراير المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (عامل ، ونجليه - مقيمون بدائرة المركز) ، بتضرر الأول من (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة المركز) لقيامهم بالتعدى على نجليه باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما "بكدمات وجروح قطعية" لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.