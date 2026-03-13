قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب وسط تركيا
حرب إيران تشعل الخلاف بين مستشاري ترامب.. وإعلان النصر المزيف للخروج من الورطة
بحضور وزراء الخارجية والري والتعليم العالي.. توقيع اتفاقية كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود
الحكومة الصومالية تحذر من خطط إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأرض الصومال
هجوم بالمسيرات على مصفاة نفط في كردستان العراق
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالتعدي بسلاح أبيض على عامل ونجليه في القليوبية

إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على عامل بأحد المحلات باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته بالقليوبية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19/ فبراير المنقضى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من (عامل  ، ونجليه - مقيمون بدائرة المركز) ، بتضرر الأول من (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة المركز)  لقيامهم بالتعدى على نجليه باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما "بكدمات وجروح قطعية" لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال. 

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية الخانكة

