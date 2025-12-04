قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آبل على أعتاب التاريخ.. نجاح iPhone 17 يهدد هيمنة سامسونج لأول مرة منذ 14 عاما

شيماء عبد المنعم

تشير أحدث التوقعات الصادرة عن Counterpoint Research إلى أن شركة آبل على وشك تحقيق رقم قياسي جديد في سوق الهواتف الذكية العالمي، حيث يتوقع أن تتجاوز شحناتها لشركة سامسونج في عام 2025، مدفوعة بالأداء القوي لسلسلة iPhone 17 الجديدة. 

وإذا تحققت هذه التوقعات، ستكون هذه المرة الأولى منذ 2011 التي تتصدر فيها آبل سوق الهواتف الذكية عالميا من حيث الشحنات الإجمالية.

يتوقع أن يشهد السوق العالمي للهواتف الذكية انتعاشا عام 2025 بنسبة نمو سنوية تبلغ 3.3%، لكن الحدث الأبرز هو تغيير القيادة. 

وعلى الرغم من هيمنة آبل الطويلة على مستوى الإيرادات والأرباح، فإنها نادرا ما تصدرت شحنات الهواتف عالميا، والآن، مع دورة ترقية قوية وزيادة الطلب على الهواتف الفاخرة ومبيعات قياسية لسلسلة iPhone 17، يبدو أن التغيير على الأبواب.

iPhone 17

iPhone 17 يشعل دورة ترقية ضخمة

أطلقت آبل سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، والتي يبدو أنها واحدة من أنجح الإصدارات في تاريخ الشركة الحديث. وتشير البيانات المبكرة إلى:

- زيادة بنسبة 12% في المبيعات بالولايات المتحدة مقارنة بسلسلة iPhone 16.

- ارتفاع بنسبة 18% في المبيعات في الصين، أحد أكثر أسواق آبل تنافسية.

- استجابة قوية عالميا من المشترين الجدد والمستخدمين الراغبين في ترقية هواتفهم.

ويصف المحللون عام 2025 بأنه "نقطة تحول" في دورة استبدال الهواتف، حيث يُقدر أن حوالي 358 مليون مستخدم يمتلكون هواتف قديمة أو مستعملة سيكونون مؤهلين للترقية بين 2025 و2027، مع سيطرة آبل على حصة كبيرة من هذه الموجة.

توقعات الشحنات لعام 2025

بحسب Counterpoint Research، تتوقع الشحنات كما يلي:

- آبل: حوالي 243 مليون وحدة بحصة سوقية 19.4% مدفوعة بنجاح iPhone 17

- سامسونج: حوالي 235 مليون وحدة بحصة سوقية 18.7% مع تراجع طفيف في هيمنتها على الفئة الفاخرة

- السوق العالمي: حوالي 1.2 مليار وحدة بزيادة 3.3% على أساس سنوي

يعد هذا تحولا كبيرا، إذ حافظت سامسونج على صدارة الشحنات العالمية لأكثر من عقد، رغم أن نمو شحناتها المتوقع يبلغ 4.6% فقط، مقارنة بزخم آبل الأقوى.

لماذا تتراجع سامسونج؟

بينما لا تزال سامسونج قوة على الساحة العالمية، فإن قطاع الهواتف الفاخرة، حيث تكمن الأرباح الحقيقية والولاء الطويل الأمد للعملاء، بدأ يميل تدريجيا لصالح آبل، ويعزى تراجع سامسونج إلى عدة عوامل:

- هيمنة آبل على الفئات الفاخرة والفائقة الفخامة

- بطء دورات استبدال هواتف سامسونج متوسطة الفئة

- الضغط المتزايد من العلامات الصينية في الأسواق الناشئة

- ارتفاع أسعار المكونات الذي يؤثر على الشركات المصنعة غير الفاخرة

على الرغم من ريادة سامسونج في الهواتف القابلة للطي، إلا أن هذه الفئة لا تمثل سوى جزء صغير من الشحنات العالمية، ولا تكفي لمواجهة شعبية آبل بين المستخدمين العاديين.

هل ستحتفظ آبل بالصدارة؟

يتوقع بعض المحللين أن تصدارة آبل لن تكون مؤقتة، مع إمكانية بقاء الشركة في المركز الأول حتى 2029 إذا ظل السوق مستقرا، وتشمل المنتجات المستقبلية التي قد تساعد في الحفاظ على الزخم:

- إصدار محتمل من الهاتف الميسور التكلفة “iPhone 17e”

- أول هاتف قابل للطي من آبل المتوقع بين 2026 و2027

- استمرار التوسع في الهند وجنوب شرق آسيا

علاوة على ذلك، يظل العملاء مرتبطين بشكل عميق بنظام آبل البيئي، وهو ميزة كبيرة يصعب على سامسونج أو الشركات الصينية تقليدها.

آبل سوق الهواتف الذكية سامسونج

