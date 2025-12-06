قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4329 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

سبب القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء .

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه .

وفي هذا الإطار أكد الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن وضع الطلاب يظل كما هو مع تعديل مسمى الجامعة فقط في الأوراق الرسمية دون تأثير على النظام الدراسي. 

وأوضح أن، الشهادت الجديدة ستصدر بأسم جامعة العاصمة للطلاب الجدد والقدامي، إما عن الطلاب الخريجين ستعاملون بأسم جامعة حلوان بشكل رسمي.

وتابع، أن مساحة جامعة العاصمة في العاصمة الأدارية ستكون حوالي 173 فدان.

قرار رئيس مجلس الوزراء تنظيم الجامعات جامعة حلوان

