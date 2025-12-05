قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات مؤيدة لفلسطين
مجموعة قطر في كأس العالم 2026
سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأدوار متقدمة في بطولة كأس العالم 2026
وزير الأوقاف يشيد بالمتسابق محمد القلاجي: قريبًا سنقدّمه هدية للعالم الإسلامي
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
السعودية تتقدم على جزر القمر وتقترب من عبور دور المجموعات في كأس العرب
البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026
قرعة كأس العالم .. التفاصيل الكاملة لفرق مجموعات مونديال 2026
كل الدعم لتمثيل مصر .. وزير الرياضة يجري مكالمة فيديو مع البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو لإنهاء أزمته
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك بفعاليات الاحتفال بيوم التطوع العالمي
القبض على سائق تحرش بطالبة ثانوي خلال توصيلها في الدقهلية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل
إيرباص في خطاب لمصر للطيران: سرعة وكفاءة فرق المهندسين لديكم مثال يحتذى به

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

نشر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، نص خطابًا أرسلته شركة إيرباص العالمية موجه إلي فرق الناقل الوطني مصر للطيران وعملاءه أيضًا، الذي تأثروا خلال اليومين الماضيين، نتيجة المشكلة الفنية التي أصابت حاسوب ELAC، وأجرت على إثرها مصر للطيران تحدثيات لهذا الجهاز.

شهادة دولية واعتراف باحترافية مهندسي مصر للطيران

جاء نص الخطاب، الذي حمل توقيع “كريستيان، وفريق إيرباص”، كالتالي:"

عزيزي الكابتن أحمد،

شهدت الأيام القليلة الماضية فترة شديدة من الضغط، ومع تجاوز التحدي الأكبر المتعلق ببرنامج تعديل حاسوب الجنيحات الإلزامي (ELAC) إلى حدٍ كبير، نود أن نعرب لكم عن خالص تقديرنا للتعاون المتميز والاستجابة السريعة التي أبداها فريقكم.

ونأسف للتأثيرات التشغيلية والإزعاج الذي تسبب به هذا الإجراء العاجل على جداولكم وركابكم، فقد كان من الضروري اتخاذ خطوات فورية للحفاظ على أعلى معايير سلامة الطيران. نشكركم على تلبية النداء دون تردد، فهذا يؤكد مرة أخرى التزامكم الراسخ والمشترك بأولوية صناعتنا الأولى: السلامة.

مهندسي مصر للطيران مثالا يحتذى به في الكفاءة

لقد كانت سرعة وكفاءة فرق الصيانة والهندسة لديكم، إلى جانب فرق إيرباص، مثالًا يُحتذى به وأساسية في الوصول إلى حل سريع وحاسم للأسطول. ويشرّفنا استمرار شراكتنا معكم في أوقات التحديات كما في أوقات النجاح.

ومع انحسار معظم جوانب هذه الأزمة، سنعمل على استخلاص الدروس المستفادة منها، ونرحّب بأي ملاحظات ترغبون في مشاركتها معنا في هذا الشأن.

شكرًا لتفهمكم واحترافيتكم وتفانيكم. ونؤكد التزامنا بدعم عودتكم إلى العمليات الطبيعية بالكامل، كما نتوجه بالشكر إلى كل من أرسل لنا رسالة تقدير أو دعم على اتخاذ القرار الصعب — وإن كان ضروريًا — بإطلاق هذا التحذير رغم ما سبّبه من ضغوط لنا جميعًا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

كانت شركة أيرباص العالمية، قد وجهت الشكر إلى شركة مصر للطيران _ الناقل الوطني المصري ، وعبرت عن تقديرها الكبير لمستوى التنسيق الفعال والاستجابة السريعة التي قدمها فريق عمل مصر للطيران خلال تنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة التى أصدرتها شركة أيرباص مؤخرًا على طرازات A320 وذلك خلال وقت قياسي.

مصر للطيران مستوى عالية من الاحترافية

وأشادت أيرباص ، بالكفاءة التي أظهرتها مصر للطيران في إدارة الموقف ، خاصة بعد نجاحها في الانتهاء من فحص الطائرات وتنفيذ التحديثات الفنية المطلوبة لطائرات مصر للطيران بالإضافة إلى طائرات شركة أير كايرو من طراز A320، خلال فترة لا تتجاوز ثماني ساعات فقط، دون أي تأثير على انتظام حركة الرحلات الجوية.

وثمنت أيرباص الدور البارز لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية التي أظهرت مستوى عالي من الاحترافية والمهنية، حيث أسهم ذلك في إتمام الإجراءات بسلاسة، وخلق انطباع إيجابي لدى جميع الأطراف وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بينها وبين مصر للطيران، ويؤكد قدرة مصر للطيران على إدارة المواقف الطارئة بمهارة عالية تليق بمكانتها كواحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

مصر للطيران إيرباص شركة إيرباص العالمية

طريقة عمل صينية دنيس بالزعتر والليمون
فوائد مذهلة لتناول التمر يوميًا

علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

