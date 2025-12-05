البداية مع بجيكا.. ترتيب مباريات مصر في كأس العالم 2026

أسفرت مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تحديد ترتيب مباريات منتخب مصر في النسخة المقبلة من البطولة.

المجموعة السابعة لمصر:

سيخوض منتخب مصر منافساته في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في المشاركة الرابعة للفراعنة في تاريخ كأس العالم بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

مواعيد المباريات (حسب ترتيب القرعة):

الجولة الأولى: مصر × بلجيكا

مصر × بلجيكا الجولة الثانية: مصر × نيوزيلندا

مصر × نيوزيلندا الجولة الثالثة: مصر × إيران

تنطلق منافسات البطولة في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غدًا السبت 6 ديسمبر، عن ملاعب المباريات وتوقيتها بشكل رسمي.