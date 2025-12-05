المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجيت في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خطالدفاع:

محمود مرعي - على جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبدالرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط:

أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي

خط الهجوم:

فيستون ماييلي - دودو الجباس

مواجهة بيراميدز وبتروجيت

ويواجه بيراميدز بتروجت في الثامنة من مساء غدا السبت على استاد بتروسبورت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية، خاصة وأن مواجهة بتروجت تُعد مهمة في سباق جمع النقاط واللحاق بالمراكز المتقدمة في جدول الترتيب.