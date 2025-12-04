غياب محمود زلاكة عن بيراميدز أمام بتروجت بسبب الإيقاف

يفتقد فريق بيراميدز أحد عناصره الأساسية، محمود زلاكة، خلال المواجهة المرتقبة أمام بتروجت في الدوري الممتاز، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مشواره هذا الموسم.

وجاء الإنذار خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية، التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية.

وتسببت هذه البطاقة في إيقاف اللاعب وفقًا للوائح المسابقة، ليصبح خارج حسابات الجهاز الفني في اللقاء المقبل، وهو ما يمثل ضربة للفريق في ظل اعتماده على زلاكة في الجبهة اليسرى سواء دفاعيًا أو هجوميًا.



تأثير الغياب على خيارات الجهاز الفني

يمثل غياب زلاكة تحديًا للمدير الفني، خاصة أنه يعد من اللاعبين الذين يقدمون مردودًا ثابتًا في المباريات الأخيرة. وسيكون المدرب مطالبًا بإيجاد بديل مناسب قادر على تعويض دوره، سواء بالاعتماد على لاعب يشغل المركز نفسه أو بإجراء تعديلات تكتيكية على شكل اللعب.

ويُنتظر أن يمنح الجهاز الفني فرصًا لبعض البدائل المتاحة في الفريق، مع دراسة واجبات كل لاعب لضمان عدم تأثر المنظومة الدفاعية والهجومية بغياب زلاكة.

استعدادات بيراميدز للمواجهة المؤجلة



يواصل بيراميدز تدريباته استعدادًا لمواجهة بتروجت، التي تُقام في الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية، خاصة وأن مواجهة بتروجت تُعد مهمة في سباق جمع النقاط واللحاق بالمراكز المتقدمة في جدول الترتيب.







