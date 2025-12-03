قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
رياضة

نجم الزمالك السابق .. كهرباء الإسماعيلية يباغت بيراميدز بهدف فى الشوط الثاني

محمد أوناجم
محمد أوناجم
حسن العمدة

أحرز كهرباء الإسماعيلية الهدف الأول فى شباك بيراميدز من عمر الشوط الثاني ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الإسماعيلية فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف كهرباء الإسماعيلية فى الدقيقة 56، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها عصام الفيومي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها برأسية بتمريرة عبد الفتاح أشرف شتا إلى محمد أوناجم الذي سددها برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عاطف ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي في الدقيقة 4.

وجاءت تسديدة ثانية من حدود منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز فيستون ماييلي ولكن ترتطم بالدفاع وتنتهي بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي في الدقيقة 13.

وأرسلت كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة محمد السيد شيكا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز عبدالرحمن مجدي قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 25.

وأرسلت كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء حسن الشاذلي ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 34.


 

محمد أوناجم كهرباء الإسماعيلية بيراميدز الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

