وزير الإنتاج الحربي: نقل تكنولوجيا المدفع الكوري مكّنّا من تصنيع الذخائر محليًا
حلمي عبد الباقي يعلن عن إصابة ناصر صقر بمرض السرطان
اختتام فعاليات اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة بالدول العربية في القاهرة
لجنة متابعة البحيرة: 13 مخالفة من توجيه ورشاوى وطفل اندس ببطاقة مزورة
«الصحة»: الفيروسات التنفسية نشطة سنويًا بهذا التوقيت.. ولا داعي للقلق | فيديو
وزير الإنتاج الحربي يكشف كواليس تصنيع مدفع K9: سنوات من العمل المشترك بين مصر وكوريا.. فيديو
بوساطة عمانية.. الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين
وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
رياضة

بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

اقتنص بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة أمام كهرباء الإسماعيلية فى الوقت القاتل ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الإسماعيلية فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح كهرباء الإسماعيلية التهديف فى الدقيقة 56، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها عصام الفيومي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها برأسية بتمريرة عبد الفتاح أشرف شتا إلى محمد أوناجم الذي سددها برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 65، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية علي جبر سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 93، بعد ركلة حرة لصالح بيراميدز من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بالقرب من راية الركنية بعد عرقلة أحمد عاطف نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية محمود عبدالحفيظ زلاكة سكنت يمين المرمى.

وبهذه النتيجة يطيح بيراميدز ،النادي الأهلي من وصافة الدوري المصري برصيد 26 نقطة، وتجمد كهرباء الإسماعيلية فى المركز الـ21 والأخير برصيد 8 نقاط.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز أحمد عاطف ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي في الدقيقة 4.

وجاءت تسديدة ثانية من حدود منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز فيستون ماييلي ولكن ترتطم بالدفاع وتنتهي بين أحضان حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية فرج شوقي في الدقيقة 13.

وأرسلت كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة محمد السيد شيكا ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من لاعب بيراميدز عبدالرحمن مجدي قابلها بتسديدة رأسية أحمد عاطف ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 25.

وأرسلت كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء حسن الشاذلي ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 34.


 

بيراميدز كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الأهلي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مقترح لابيد لتبني “خطة العشرين” بشأن غزة

دونالد ترامب

ترامب يمنح عفوا غير مشروط لنائب ديمقراطي وزوجته يواجهان اتهامات جنائية

منع شامل لطالبي الهجرة من 19 دولة… ترامب يلغي غرين كارد ويُوقف التجنيس

أمريكا تقفل أبوابها.. ترامب يوقف الهجرة في وجه 19 دولة ويطلق مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها بملتقى التميز والإبداع العربي

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

