ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز والإطاحة بـ الأهلي

اقتنص بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة أمام كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الإسماعيلية فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح كهرباء الإسماعيلية التهديف فى الدقيقة 56، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها عصام الفيومي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها برأسية بتمريرة عبد الفتاح أشرف شتا إلى محمد أوناجم الذي سددها برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 65، بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية علي جبر سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 93، بعد ركلة حرة لصالح بيراميدز من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بالقرب من راية الركنية بعد عرقلة أحمد عاطف نفذها محمد الشيبي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية محمود عبدالحفيظ زلاكة سكنت يمين المرمى.



جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على كهرباء الإسماعيلية

سيراميكا كليوباترا – 29 نقطة (13 مباراة) بيراميدز – 26 نقطة (10 مباريات) الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة) الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة) المصري – 20 نقطة (12 مباراة) وادي دجلة – 20 نقطة (13 مباراة) زد إف سي – 20 نقطة (14 مباراة) إنبي – 19 نقطة (12 مباراة) بتروجيت – 18 نقطة (13 مباراة) الجونة – 18 نقطة (13 مباراة) البنك الأهلي – 17 نقطة (13 مباراة) مودرن سبورت – 17 نقطة (13 مباراة) غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة) سموحة – 13 نقطة (13 مباراة) حرس الحدود – 13 نقطة (13 مباراة) فاركو – 12 نقطة (12 مباراة) المقاولون العرب – 10 نقاط (13 مباراة) الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة) طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة) الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة) كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة)



