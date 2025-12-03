أستاذ علوم سياسية: المواطن هو سيد قراره في اختيار نواب البرلمان المقبل

علق الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية، على سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .



وقال هيثم عمران في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: "العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات".



وتابع هيثم عمران، أن الأمور تسير في المسار الصحيح وهناك استفادة من الأخطاء السابقة في سير العلمية الانتخابية.

واكمل هيثم عمران، أن المواطن هو سيد قراره في اختيار نواب البرلمان المقبل ولابد أن يعبر البرلمان المقبل عن الإرادة الشعبية وهناك تأكيد من القيادة السياسية على أن يصل صوت المواطن للمرشح الذي يريده.