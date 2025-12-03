قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
قائد القوات البحرية: تعاون مع ألمانيا في تصنيع لنشات الصواريخ.. ونصنع الفرقاطة ميكو 200 في مصر
اجتماع أمني طارئ في تل أبيب لبحث الرد على حادثة رفح وتصعيد عسكري في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: المواطن هو سيد قراره في اختيار نواب البرلمان المقبل

انتخابات النواب
انتخابات النواب
هاني حسين

علق الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية، على سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .


وقال هيثم عمران  في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: "العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات".


وتابع هيثم عمران، أن الأمور تسير في المسار الصحيح وهناك استفادة من الأخطاء السابقة في سير العلمية الانتخابية.

واكمل هيثم عمران، أن المواطن هو سيد قراره في اختيار نواب البرلمان المقبل ولابد أن يعبر البرلمان المقبل عن الإرادة الشعبية وهناك تأكيد من القيادة السياسية على أن يصل صوت المواطن للمرشح الذي يريده.

البرلمان مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط

حملة مُكبرة لرفع الإشغالات من شوارع العياط لتسهيل الحركة المرورية

محافظة دمياط

إطلاق أسبوع الاستدامة بدمياط.. ورأس البر أول مدينة خالية من الكربون

اسعاف ارشيفيه

مصرع صغير بعد تناوله حبة الغلة في الوادي الجديد

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد