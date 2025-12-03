قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة… ونتنياهو يلوح بخيارات صعبة للتعامل مع حماس وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قائد القوات البحرية: تعاون مع ألمانيا في تصنيع لنشات الصواريخ.. ونصنع الفرقاطة ميكو 200 في مصر

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية
هاني حسين

“مصر تشهد قفزة في التصنيع العسكري”.. بهذه الكلمات وصف للواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية حجم التطور في القدرات العسكرية المصرية، وذلك في حوار له مع الغعلامي شريف عامر في برنامج “ يحدث في مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.


70% من تصنيع المنتجات أصبح مصريًا بالكامل

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت قفزة كبيرة في مجال التصنيع البحري، حيث وصلت نسبة المكوّن المحلي في المنتجات المشتركة إلى أكثر من 70% مقابل 30% مكونات خارجية.

وأوضح اللواء محمود فوزي،، أن القوات البحرية تمتلك اليوم 5 شركات تشارك بفاعلية في منظومة التصنيع، وتعرض أكثر من 25 منتجًا حربيًا ومدنيًا داخل معرض إيديكس 2025، ما يعكس قوة الصناعة البحرية المصرية وتطور قدراتها.

تعاون مصري إلماني في تصنيع لنشات الصواريخ 

وأشار اللواء محمود فوزي، إلى أن التعاون مع ألمانيا—وهي من أكبر دول العالم في صناعة الغواصات—يمثل إضافة كبيرة لمصر، كما ينطبق الأمر على التعاون مع فرنسا في مجال الفرقاطات، وكشف عن بدء أول تعاون مع الجانب الألماني في تصنيع لنشات الصواريخ، وهو تطور مهم في نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة.


لدينا 3 فرقاطات "ميكو 200" ونصنع الرابعة في مصر

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مجال التصنيع البحري، مشيرًا إلى أن الصناعات الحربية عالميًا لا تنفرد دولة واحدة بإنتاجها بالكامل، إلا أن مصر نجحت رغم ذلك في تصنيع أول منتج مصري كامل بجميع مكوناته لخدمة الوحدات البحرية الخاصة، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز القدرات الوطنية.

طفرة في التصنيع العسكري 

وأوضح محمود فوزي،، أن القوات البحرية فخورة بالطفرة التي حققتها في التصنيع العسكري، مؤكدًا استمرار العمل على رفع نسب الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المنتجات البحرية المصنعة داخل مصر.

وشدد اللواء محمود فوزي، على أن الشراكات مع دول مثل ألمانيا وفرنسا تمثل مكسبًا كبيرًا لما توفره من تكنولوجيا متقدمة تُسهم في تطوير القدرات التصنيعية المحلية.

وأضاف قائد القوات البحرية أن مصر تمتلك حاليًا 3 فرقاطات من طراز "ميكو 200" تعمل ضمن الأسطول البحري، فيما يجري تصنيع الفرقاطة الرابعة داخل مصر، وأشار إلى أن جميع الفرقاطات تصل إلى مصر في صورة ألواح ليتم تصنيعها وتجميعها بالكامل محليًا، في تأكيد على تطور منظومة التصنيع البحري وقدرتها على استيعاب ونقل التكنولوجيا الحديثة.


نقوم بتصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنا 

كشف اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن القوات البحرية تقوم حاليًا بتصنيع قاطرتين ذات إمكانيات عالية تصل قوة الشد فيهما إلى 190 طنًا، مؤكدًا أنها من أكبر القاطرات المخصصة لتنفيذ المهام الثقيلة واستخدامها حيوي في إدارة الأزمات البحرية.

وأوضح اللواء محمود فوزي،، أن الهيئة نفذت أيضًا لنشات إسعاف بحرية مجهزة بالكامل بوسائل العناية المركزة والإسعافات الأولية لدعم عمليات الإنقاذ والطوارئ.

وأشار اللواء محمود فوزي إلى امتلاك القوات البحرية نماذج متعددة من القاطرات بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الموانئ الخضراء وفقًا للمعايير البيئية الحديثة، وأضاف أن هناك كراكات بقدرة تشغيل حتى عمق 14 مترًا تعمل ضمن أسطول التطوير، إلى جانب لنشات مكافحة التلوث المجهزة للتعامل مع أي مخلفات أو تسريبات بحرية في نطاق الموانئ، بما يعزز منظومة الأمن البحري والحفاظ على البيئة البحرية.

القوات البحرية القوات المسلحة مصر فرقاطات إيديكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد

حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

إزالة المخالفات بمدينة بدر

جهاز مدينة بدر: إغلاق وحدة سكنية بسبب تحويلها إلى سنتر تعليمي بدون ترخيص.. صور

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد