قائد القوات البحرية: تعاون مع ألمانيا في تصنيع لنشات الصواريخ.. ونصنع الفرقاطة ميكو 200 في مصر

“مصر تشهد قفزة في التصنيع العسكري”.. بهذه الكلمات وصف للواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية حجم التطور في القدرات العسكرية المصرية، وذلك في حوار له مع الغعلامي شريف عامر في برنامج “ يحدث في مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.



70% من تصنيع المنتجات أصبح مصريًا بالكامل

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت قفزة كبيرة في مجال التصنيع البحري، حيث وصلت نسبة المكوّن المحلي في المنتجات المشتركة إلى أكثر من 70% مقابل 30% مكونات خارجية.

وأوضح اللواء محمود فوزي،، أن القوات البحرية تمتلك اليوم 5 شركات تشارك بفاعلية في منظومة التصنيع، وتعرض أكثر من 25 منتجًا حربيًا ومدنيًا داخل معرض إيديكس 2025، ما يعكس قوة الصناعة البحرية المصرية وتطور قدراتها.

تعاون مصري إلماني في تصنيع لنشات الصواريخ

وأشار اللواء محمود فوزي، إلى أن التعاون مع ألمانيا—وهي من أكبر دول العالم في صناعة الغواصات—يمثل إضافة كبيرة لمصر، كما ينطبق الأمر على التعاون مع فرنسا في مجال الفرقاطات، وكشف عن بدء أول تعاون مع الجانب الألماني في تصنيع لنشات الصواريخ، وهو تطور مهم في نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة.



لدينا 3 فرقاطات "ميكو 200" ونصنع الرابعة في مصر

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مجال التصنيع البحري، مشيرًا إلى أن الصناعات الحربية عالميًا لا تنفرد دولة واحدة بإنتاجها بالكامل، إلا أن مصر نجحت رغم ذلك في تصنيع أول منتج مصري كامل بجميع مكوناته لخدمة الوحدات البحرية الخاصة، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز القدرات الوطنية.

طفرة في التصنيع العسكري

وأوضح محمود فوزي،، أن القوات البحرية فخورة بالطفرة التي حققتها في التصنيع العسكري، مؤكدًا استمرار العمل على رفع نسب الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المنتجات البحرية المصنعة داخل مصر.

وشدد اللواء محمود فوزي، على أن الشراكات مع دول مثل ألمانيا وفرنسا تمثل مكسبًا كبيرًا لما توفره من تكنولوجيا متقدمة تُسهم في تطوير القدرات التصنيعية المحلية.

وأضاف قائد القوات البحرية أن مصر تمتلك حاليًا 3 فرقاطات من طراز "ميكو 200" تعمل ضمن الأسطول البحري، فيما يجري تصنيع الفرقاطة الرابعة داخل مصر، وأشار إلى أن جميع الفرقاطات تصل إلى مصر في صورة ألواح ليتم تصنيعها وتجميعها بالكامل محليًا، في تأكيد على تطور منظومة التصنيع البحري وقدرتها على استيعاب ونقل التكنولوجيا الحديثة.



نقوم بتصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنا

كشف اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن القوات البحرية تقوم حاليًا بتصنيع قاطرتين ذات إمكانيات عالية تصل قوة الشد فيهما إلى 190 طنًا، مؤكدًا أنها من أكبر القاطرات المخصصة لتنفيذ المهام الثقيلة واستخدامها حيوي في إدارة الأزمات البحرية.

وأوضح اللواء محمود فوزي،، أن الهيئة نفذت أيضًا لنشات إسعاف بحرية مجهزة بالكامل بوسائل العناية المركزة والإسعافات الأولية لدعم عمليات الإنقاذ والطوارئ.

وأشار اللواء محمود فوزي إلى امتلاك القوات البحرية نماذج متعددة من القاطرات بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الموانئ الخضراء وفقًا للمعايير البيئية الحديثة، وأضاف أن هناك كراكات بقدرة تشغيل حتى عمق 14 مترًا تعمل ضمن أسطول التطوير، إلى جانب لنشات مكافحة التلوث المجهزة للتعامل مع أي مخلفات أو تسريبات بحرية في نطاق الموانئ، بما يعزز منظومة الأمن البحري والحفاظ على البيئة البحرية.