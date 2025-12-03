قائد القوات البحرية: نمتلك 5 شركات تشارك في منظومة التصنيع البحري.. ومصر حققت قفزة بهذا المجال

أكد اللواء أركان حرب محمود فوزي، قائد القوات البحرية، أن مصر حققت قفزة كبيرة في مجال التصنيع البحري، حيث وصلت نسبة المكوّن المحلي في المنتجات المشتركة إلى أكثر من 70% مقابل 30% مكونات خارجية.

وأوضح اللواء محمود فوزي، في حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القوات البحرية تمتلك اليوم 5 شركات تشارك بفاعلية في منظومة التصنيع، وتعرض أكثر من 25 منتجًا حربيًا ومدنيًا داخل معرض إيديكس 2025، ما يعكس قوة الصناعة البحرية المصرية وتطور قدراتها.

وأشار اللواء محمود فوزي، إلى أن التعاون مع ألمانيا—وهي من أكبر دول العالم في صناعة الغواصات—يمثل إضافة كبيرة لمصر، كما ينطبق الأمر على التعاون مع فرنسا في مجال الفرقاطات، وكشف عن بدء أول تعاون مع الجانب الألماني في تصنيع لنشات الصواريخ، وهو تطور مهم في نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة.