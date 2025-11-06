قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم

استضاف الإعلامي أسامة كمال، في حلقة جديدة من برنامجه "مساء دي ام سي" على متن الفرقاطة "سجم القهار" إحدى السفن المميزة الألمانية الصنع، قائد القوات البحرية المصرية، اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي.

وقال قائد قوات البحرية المصرية، في لقائه على قناة "دي ام سي"، إن الوضع السياسي في الدول المجاورة غير مستقر، وهذا يجعل صعوبة في تأمين الحدود البحرية، وهذا يتطلب وحدات بحرية كبيرة تظل في البحر فترات طويلة.

وتابع: على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، رجال القوات البحرية موجودين في البحر على جميع الحدود الاستراتيجية.