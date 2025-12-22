أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 23 ديسمبر، محذرة من أجواء شديدة البرودة تسيطر على أغلب الأنحاء خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

أوضح البيان أن الطقس سيكون مائلاً للدفء نهاراً، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلاً لتصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق، حيث تسجل الصغرى في شمال الصعيد 7 درجات مئوية فقط.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية

أشارت الهيئة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما توقع الخبراء هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تمتد فرص الأمطار الخفيفة التي قد تكون متوسطة أحياناً إلى حلايب وشلاتين.

تحذير من الشبورة الكثيفة

شددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، خاصة في الفترة من الساعة 3 وحتى 9 صباحاً، حيث تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و20 درجة في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ترتفع في جنوب الصعيد لتصل إلى 24 درجة نهاراً، مع بقاء الأجواء شديدة البرودة ليلاً على كافة الأقاليم.

أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين متابعة التحديثات اليومية واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية.