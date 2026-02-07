اتفاق مؤقت للتجارة.. الهند تشتري منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار





أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والهند توصلتا إلى إطار اتفاق مؤقت للتجارة يقوم على المعاملة بالمثل والمنافع المتبادلة ويمهد الطريق لاتفاق تجارة ثنائي شامل.

وأكدت كلا من الولايات المتحدة والهند في بيان مشترك بينهما على التزام البلدين بمفاوضات اتفاق التجارة الثنائية التي أطلقها الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في فبراير 2025.

وأشار البيان المشترك إلى أن الهند ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية وعلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية.

وذكر البيان المشترك بين الولايات المتحدة والهند: الولايات المتحدة ستفرض رسما جمركيا متبادلا بنسبة 18% على بعض السلع الهندية مع التزامها بإلغاء هذه الرسوم لاحقا على سلع عديدة.

كما لفت البيان المشترك الى أنه سيتم رفع الرسوم الأمريكية المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي على بعض الطائرات وقطعها الهندية بجانب حصول الهند على حصص جمركية تفضيلية لقطع غيار السيارات.



كما اتفقت كلا من الهند وأمريكا على إزالة العوائق غير الجمركية خصوصا في مجالات الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الزراعية بحسب البيان المشترك .



وتعتزم الهند شراء ما قيمته 500 مليار دولار من المنتجات الأمريكية (طاقة، طائرات، معادن، تكنولوجيا، فحم) خلال خمس سنوات.

وأُختتم البيان المشترك بين الولايات المتحدة والهند بالقول: سيجري تنفيذ هذا الإطار سريعا تمهيدا للتوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي شامل يخدم مصالح البلدين.