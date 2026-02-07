قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
أخبار العالم

اتفاق مؤقت للتجارة.. الهند تشتري منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار

الهند وأمريكا
الهند وأمريكا
محمود نوفل



أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والهند توصلتا إلى إطار اتفاق مؤقت للتجارة يقوم على المعاملة بالمثل والمنافع المتبادلة ويمهد الطريق لاتفاق تجارة ثنائي شامل.

وأكدت كلا من الولايات المتحدة والهند في بيان مشترك بينهما  على التزام البلدين بمفاوضات اتفاق التجارة الثنائية التي أطلقها الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في فبراير 2025.

وأشار البيان المشترك  إلى أن الهند ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية وعلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية.

وذكر البيان المشترك بين الولايات المتحدة والهند: الولايات المتحدة ستفرض رسما جمركيا متبادلا بنسبة 18% على بعض السلع الهندية مع التزامها بإلغاء هذه الرسوم لاحقا على سلع عديدة.

كما لفت البيان المشترك الى أنه سيتم رفع الرسوم الأمريكية المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي على بعض الطائرات وقطعها الهندية بجانب حصول الهند على حصص جمركية تفضيلية لقطع غيار السيارات.


كما اتفقت كلا من الهند وأمريكا على إزالة العوائق غير الجمركية خصوصا في مجالات الأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الزراعية بحسب البيان المشترك .


وتعتزم الهند شراء ما قيمته 500 مليار دولار من المنتجات الأمريكية (طاقة، طائرات، معادن، تكنولوجيا، فحم) خلال خمس سنوات.

وأُختتم البيان المشترك بين الولايات المتحدة والهند بالقول: سيجري تنفيذ هذا الإطار سريعا تمهيدا للتوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي شامل يخدم مصالح البلدين.

