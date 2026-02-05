الهند والولايات المتحدة توقعان اتفاقية رسمية للتجارة بحلول منتصف مارس

أكد وزير التجارة الهندي بياش جويل أن الهند والولايات المتحدة ستوقعان اتفاقية رسمية للتجارة بحلول منتصف مارس.

وقال الوزير الهندي إنه تم الاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي على شروط بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

ولاحقا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الولايات المتحدة والهند إلى اتفاق تجاري، وخفض الرسوم الجمركية فورًا.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن مودي وافق أيضًا على شراء المنتجات الأمريكية "بكميات أكبر بكثير" كجزء من الاتفاق.

كما أكد ترامب في منشوره أن مودي التزم أيضًا "بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا".

وقال ترامب: "لقد كان لي شرف التحدث مع رئيس الوزراء الهندي مودي هذا الصباح، إنه أحد أعز أصدقائي، وقائد قوي ومحترم لبلاده. تحدثنا عن أمور كثيرة، من بينها التجارة، وإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا. سيساهم هذا في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، والتي يودي بحياة الآلاف كل أسبوع! انطلاقًا من الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناءً على طلبه، وبأثر فوري، اتفقنا على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند، بموجبها ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 18%".

وتابع: "كما ستسعى الهند بدورها إلى خفض رسومها الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى الصفر. والتزم رئيس الوزراء أيضًا بزيادة مشترياته من المنتجات الأمريكية، بالإضافة إلى استيراد ما يزيد عن 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية والفحم وغيرها من المنتجات الأمريكية. ستتعزز علاقتنا المميزة مع الهند أكثر فأكثر في المستقبل. أنا ورئيس الوزراء مودي شخصان قادران على إنجاز الأمور، وهو ما لا ينطبق على معظم الناس. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".