المحكمة الدستورية: منصة رقمية وعليها الأحكام الصادرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مصر لها دور بناء في أفريقيا، وأن المحكمة الدستورية العليا لها مكانة كبيرة، ولم تبخل في يوم لتقديم الخبرات للأشقاء في الدول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن اجتماعات رؤساء المحاكم، له انعكاسات مهمة، ولها نتائج مبهرة.

ولفت إلى أنه تم اطلاق منصة رقمية وعليها الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية خلال الـ 4 سنوات الأخيرة.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، من أجل تدريب بعض شباب القضاء من الدول الأفريقية، وأن هناك بروتوكول مع الجزائر والمغرب، واليوم نوقع اتفاقية مع بوركينا فاسو.