بريطانيا ترسل طائرات مقاتلة إلى قبرص.. هل تشتعل حرب قريبا؟
فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا
حرب تجارية.. كولومبيا تفرض رسوما جمركية انتقامية على الإكوادور
سيد معوض يكشف موقفا مثيرا لـ صالح جمعة قبل سداسية النجم الساحلي
عبدالستار صبري: تجربة حسام حسن مع المنتخب ناجحة.. والنتائج أهم من الأداء
فاضل كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2026 وتوقيت أذان المغرب
إبراهيم عبدالخالق: الناشئين مستقبل الزمالك وعلى معتمد جمال استغلال الفرصة
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار
مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في دوري إفريقيا | شاهد
أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة
مطار القاهرة: خطة الطوارئ البديلة نجحت في التعامل مع تسرب خط الوقود
رياضة

فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا

صن داونز
صن داونز
رباب الهواري

في حال نجح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في تحقيق الفوز غدًا على سانت لوبوبو الكونغولي، بدورى أبطال أفريقيا فإن الهلال السوداني سيضمن التأهل رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة، دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

مباراة الجولة الأخيرة لتحديد ترتيب الهلال

وبحسب السيناريو المتوقع، ستكون مواجهة الهلال أمام سانت لوبوبو في الجولة الأخيرة بدورى الابطال مجرد مباراة لحسم ترتيب الهلال داخل المجموعة، سواء كان سيُنهي دور المجموعات في صدارة الترتيب أو في المركز الثاني، دون أن تكون المباراة مؤثرة على حسم التأهل نفسه.

تفوق الهلال في المواجهات المباشرة يحسم الأمور

ويستفيد الهلال من أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام ماميلودي صن داونز، وهو عامل مهم في ظل تساوي الهلال وصن داونز ومولودية الجزائر في عدد النقاط. هذه الأفضلية تمنح الهلال موقفًا قويًا وتجعل فرصه في التأهل شبه محسومة حال تحقق نتيجة فوز صن داونز على سانت لوبوبو.
 

الصراع الحقيقي على البطاقة الثانية

في المقابل، سيتحوّل الصراع الأكبر داخل المجموعة إلى منافسة مباشرة بين مولودية الجزائر وماميلودي صن داونز، من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية إلى الدور المقبل بدورى ابطال افريقيا  بعد أن يصبح الهلال في مأمن من الحسابات المعقدة


 

صن داونز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة الهلال

