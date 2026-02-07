فوز صن داونز في دورى أبطال أفريقيا يمنح الهلال بطاقة التأهل مبكرًا

في حال نجح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في تحقيق الفوز غدًا على سانت لوبوبو الكونغولي، بدورى أبطال أفريقيا فإن الهلال السوداني سيضمن التأهل رسميًا إلى الدور المقبل من البطولة، دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

مباراة الجولة الأخيرة لتحديد ترتيب الهلال

وبحسب السيناريو المتوقع، ستكون مواجهة الهلال أمام سانت لوبوبو في الجولة الأخيرة بدورى الابطال مجرد مباراة لحسم ترتيب الهلال داخل المجموعة، سواء كان سيُنهي دور المجموعات في صدارة الترتيب أو في المركز الثاني، دون أن تكون المباراة مؤثرة على حسم التأهل نفسه.

تفوق الهلال في المواجهات المباشرة يحسم الأمور

ويستفيد الهلال من أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام ماميلودي صن داونز، وهو عامل مهم في ظل تساوي الهلال وصن داونز ومولودية الجزائر في عدد النقاط. هذه الأفضلية تمنح الهلال موقفًا قويًا وتجعل فرصه في التأهل شبه محسومة حال تحقق نتيجة فوز صن داونز على سانت لوبوبو.



الصراع الحقيقي على البطاقة الثانية

في المقابل، سيتحوّل الصراع الأكبر داخل المجموعة إلى منافسة مباشرة بين مولودية الجزائر وماميلودي صن داونز، من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية إلى الدور المقبل بدورى ابطال افريقيا بعد أن يصبح الهلال في مأمن من الحسابات المعقدة



