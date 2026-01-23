قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
الناس هتروح فين؟ مصطفى بكري ينتقد أسعار تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماكوينا يمنح صن داونز التقدم على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

ماكوينا
ماكوينا
حمزة شعيب

نجح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في التقدم على الهلال السوداني، بعدما سجل ماكوينا الهدف الثاني بتسديدة صاروخية قوية في الدقيقة 64، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح الهلال السوداني التسجيل مبكرًا عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 15، قبل أن يدرك صن داونز التعادل سريعًا عبر آرثر ساليس في الدقيقة 22.

وشهد الشوط الثاني تفوقًا نسبيًا للفريق الجنوب أفريقي من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، تُوّج بهدف التقدم، في وقت يحاول فيه الهلال العودة إلى اللقاء وتعديل النتيجة.

ماكوينا صن داونز الهلال السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

فيفا

الزمالك الأبرز.. الأندية المصرية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد بقرار الفيفا

الزمالك

سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة العاشرة من الفيفا

الاهلي

ناقد رياضي: محمد هاني بيقدم أفضل موسم ليه في تاريخه مع الأهلي

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد