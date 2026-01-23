ماكوينا يمنح صن داونز التقدم على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

نجح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في التقدم على الهلال السوداني، بعدما سجل ماكوينا الهدف الثاني بتسديدة صاروخية قوية في الدقيقة 64، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح الهلال السوداني التسجيل مبكرًا عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 15، قبل أن يدرك صن داونز التعادل سريعًا عبر آرثر ساليس في الدقيقة 22.

وشهد الشوط الثاني تفوقًا نسبيًا للفريق الجنوب أفريقي من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، تُوّج بهدف التقدم، في وقت يحاول فيه الهلال العودة إلى اللقاء وتعديل النتيجة.