دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير

أعرب محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق يانج أفريكانز، في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد تريزيجيه على أن تسجيله هدفي الفوز اليوم؛ أمر يعكس المجهود الجماعي للفريق والإصرار على تحقيق المكسب وحصد النقاط الثلاث.

المجهود الجماعي

وأشاد تريزيجيه، بالمجهود الجماعي الذي قدمه اللاعبون، والدعم الجماهيري الكبير الذي شهده ملعب برج العرب.

واختتم تريزيجيه حديثه، بالتأكيد على حالة التفاهم بين جميع اللاعبين والعودة سريعًا لأجواء الفريق عقب انتهاء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية؛ مما يعكس تركيز وخبرات اللاعبين.

وحقق الأهلي الفوز على فريق يانج أفريكانز بثنائية نظيفة، أحرزها تريزيجيه، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.