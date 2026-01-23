بعد الفوز على يانج أفريكانز.. موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مباراته القادمة، أمام فريق وادي دجلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على يانج أفريكانز، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الأول، محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 45+3، من رأسية رائعة، تلقاها من عرضية محمد هاني؛ ليعلن عن تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وسجل تريزيجيه الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 75؛ بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليسجلها في مرمى الفريق التنزاني لتعلن عن الهدف الثاني للأهلي.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهما هدف التقدم، ولكن تصدى مصطفى شوبير لأحداهما، والأخرى مرت أعلى المرمى.