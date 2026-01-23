جامعة كفر الشيخ في أسبوع.. تشكيل مجلس أمناء «الأهلية».. وأبرز تصنيفاتها الدولية

شهدت جامعة كفر الشيخ، عددًا من الفعاليات والأنشطة، خلال الأسبوع الماضي، ومن بين هذه الأخبار المهمة:-

جامعة كفر الشيخ ضمن تصنيف ويبومتركس العالمي يناير 2026

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، حيث حققت الجامعة تقدمًا جديدًا في تصنيف ويبومتركس العالمي (Webometrics Ranking of World Universities) في نسخته الصادرة في يناير 2026.

«كفر الشيخ» تتصدر الجامعات المصرية بتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، وذلك بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تخصصي العلوم الفيزيائية والعلوم الاجتماعية، وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات لعام 2026.

لبحث منظومة الدفع الإلكتروني.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد البنك الزراعي

استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث آليات تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بجامعة كفر الشيخ الأهلية، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والبنك، بما يسهم في تسهيل إجراءات سداد المصروفات الدراسية والخدمات الطلابية المختلفة.

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمدينة الطبية| صور

تفقد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لطرق وممرات المدينة الطبية، والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المدينة الطبية.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2026، بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل الإداري والأكاديمي للجامعة الناشئة.