لبحث منظومة الدفع الإلكتروني.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد البنك الزراعي

استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث آليات تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بجامعة كفر الشيخ الأهلية، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والبنك، بما يسهم في تسهيل إجراءات سداد المصروفات الدراسية والخدمات الطلابية المختلفة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، حيث تم استعراض آليات تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني من خلال البنك الزراعي المصري، بما يضمن الدقة والسرعة والشفافية، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن جامعة كفر الشيخ تحرص على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لطلاب جامعة كفر الشيخ الأهلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري في مجال الدفع الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير وسائل سداد آمنة ومتنوعة للطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المنظومة الجديدة تستهدف تسهيل سداد المصروفات الدراسية، ورسوم الخدمات التعليمية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بما يحقق أعلى معايير الحوكمة المالية والانضباط الإداري داخل الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، أن منظومة الدفع الإلكتروني ستسهم في تحسين تجربة الطالب داخل جامعة كفر الشيخ الأهلية، من خلال إتاحة وسائل سداد متعددة عبر فروع البنك الزراعي المصري وقنواته الإلكترونية، بما يتناسب مع احتياجات الطلاب بمختلف المحافظات.

كما أكد وفد البنك الزراعي المصري جاهزية البنك لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المنظومة بكفاءة، مشيرين إلى حرص البنك على دعم المؤسسات التعليمية والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية، والتنسيق المستمر بين الجانبين، لضمان التشغيل الفعلي لمنظومة الدفع الإلكتروني بجامعة كفر الشيخ الأهلية وفقًا للجدول الزمني المحدد.