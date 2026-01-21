تحرير 9 محاضر لمخابز دسوق المخالفة في كفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، جهود إدارتي تموين بندر ومركز دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة.

يأتي ذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 محاضر نقص وزن، محضرين مواصفات، ومحضر عدم نظافة، ومحضر عدم إعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاءت الحملة بحضور نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، ورؤساء القرى كل في نطاق قريته، وفريق عمل كامل من مديري إدارة تموين البندر والمركز، برئاسة محمد عبد الكريم، ومحمد أبو عيطة