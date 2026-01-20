رئيس مياه كفر الشيخ يفاجئ محطات الصرف .. وهذه أبرز التوجيهات | صور

أجرى المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والعضو المنتدب، يرافقه المهندس ضياء الدين مدير عام روافع شبكات الصرف الصحي، زيارة مفاجئة إلى عدد من المحطات.

شملت الجولة تفقد محطة رفع صرف صحي رقم (1) الرئيسية بكفر الشيخ «الهلال الأحمر»، الذي يخدم 170 ألف نسمة، إلى جانب محطة معالجة الصرف الصحي بدسوق «القرديحي»، وتخدم حوالي 250 ألف نسمة.

وتضمنت الزيارة متابعة أعمال التشغيل والصيانة بالمحطات.

شدد رئيس الشركة على ضرورة الحرص على جاهزية المولد الكهربائي باستمرار في حالة الطوارئ وتنفيذ أعمال الصيانة بالمواقع بشكل عام من خلال فرق صيانة الشركة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.

وخلال الجولة أكد المهندس الصراف، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتباع طرق التشغيل القياسية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء.