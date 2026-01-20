بتكلفة 160 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة معالجة النفايات الطبية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، محطة معالجة النفايات الطبية الخطرة بمدينة دسوق، والتي تبلغ سعتها التشغيلية 250 كجم في الدورة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون جنيه، للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة في التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.

تابع محافظ كفر الشيخ مراحل العمل المختلفة، بدءًا من جمع ومعالجة النفايات الطبية، وصولًا إلى التخلص النهائي الآمن منها، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من القائمين على المحطة حول التقنيات الحديثة المستخدمة ودورها في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية أثناء التعامل مع النفايات الطبية، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، والتشغيل الآمن للمعدات، وإجراء الصيانة الدورية لضمان كفاءة الأداء واستمراريته.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية رفع كفاءة العاملين بالمحطة من خلال التدريب المستمر على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال معالجة النفايات الطبية الخطرة، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز كفاءة منظومة الإدارة البيئية بالمحافظة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء وتشغيل المحطة يأتي ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الصحة العامة وحماية البيئة، وتحقيق إدارة آمنة ومستدامة للمخلفات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية سليمة لأهالينا بكفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد عمر، مدير الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد فريد، مدير وحدة النفايات الطبية، وعدد من القيادات التنفيذية.